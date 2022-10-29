Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un Gemlik Kampüsü'nü gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Togg aracını da test etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2022 18:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında "5 Babayiğit" ve 1500 fabrika işçisiyle fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg Gemlik Kampüsü'nde
Hatıra fotoğrafı çekimi, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı zemin önünde gerçekleştirilirken, alanda farklı renklerde 6 Togg aracının varlığı dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.
Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız