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Erdoğan'dan bankalara Togg için kredi çağrısı

Yerli otomobil Togg'un ilk modeli üretim bandından indi. Gemlik Kampüsü açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz" dedi. Erdoğan, bankalara da Togg için uygun kredi çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2022 19:50
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Erdoğan'dan bankalara Togg için kredi çağrısı

Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı yapılıyor.

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan öncesinde fabrikayı gezdi.

Çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, aracın test sürüşünü de yaptı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direksiyon koltuğunda oturduğu "Anadolu Ateşi" kırmızısı araç banttan indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim bandından aldığı aracı konuşma yapacağı sahneye kadar getirdi.

Erdoğan'ın şu sıralar törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı sağlayan Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Togg ortak hayal kurma tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. Togg Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz.

Togg'u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan herkesi yürekten kutluyorum. Biz bu ürüne otomobil diyoruz ama üreticileri onu akıllı cihaz olarak tanıtıyor. Akıllı cihazların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş bir milletiz.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK FOTOĞRAFI

Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı işte burada hizmete açtığımız tesis ve yerli otomobil Togg'dur. Güçlü kalmanın yolu namerde muhtaç olmamaktan geçiyor. Bunun için yerli diyoruz. Başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı?

TOGG AVRUPA'YA GİRDİĞİ ZAMAN TUTUŞACAKLAR

Tayfun füzeleri atılmaya başladı, Yunan ne yapmaya başladı? Gazetelerinde tayfun gündeme geldi. Daha durun bunun arkası gelecek. Togg Avrupa'nın yollarına girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. çılgın Türkler geliyor diyecekler.

"SANAYİCİ ARSA BULMAK İÇİN YARIŞIYOR"

Bugünlere kolay gelmedik. Siyasi, diplomatik her alanda tarihi mücadeleler verdik. Asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık. Sanayimizi, tarımımızı, ihracatımızı geliştirdik. Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Sanayiciler arsa bulmak için yarışıyor.

KAPAT [X]

Dünyada nereye giderseniz gidin Türk markalarıyla karşılaşacaksınız. Togg da Türk markası olarak dünyanın birçok yerinde yolları süsleyecektir. Avrupa'nın bir numaralı ticari araç üreticisi olan Türkiye dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biridir. Milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir dediğimiz de milletimiz coşkuyla yanımızda yer aldı.

DUDAK BÜKENLER OLDU

Hep babayiğitlere davetiye çıkardım. Sonunda oldu. Her çabamız gibi buna da dudak bükenler oldu. Yerli otomobil üretmek intihardır diyenleri gördüm. Biz kararımızdan taviz vermeden projeyi hayata geçirecek babayiğitleri aramayı sürdürdük. Türkiye Otomobil Girişim Grubu öylesine tuttu ki markanın baş harflerinden oluşan isim marka ismi oldu.

Bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında hani bunun fabrikası diyerek alay edenler vardı. Buyurun fabrika burada. En başından beri projeyi boğmaya çalışanlara soruyorum, fabrika nerede diyordunuz, işte burada Bursa Gemlik'te.

YILDA 175 BİN ARAÇ

Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi, tasarım merkezi, prototip geliştirme ve test merkezi var. Strateji geliştirme ve test pisti de var. Burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan her şey var. Burası çevreye duyarlık yeşil bir tesis. Milli bir proje olan Togg'un üretiminde Anadolu'nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç üretilecek 4 bin 300 kişiye doğrudan istihdam sağlanacaktır.

SİPARİŞİ BURADAN VERİYORUM

Cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız. Milletimiz kimi takdir kimi tekdir edeceğini gayet iyi bilir. Bundan 60 yıl önce Devrim'i engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar. Şimdi bunu kim alacak diyorlar. İnşallah bunun cevabını da başta şahsım olmak üzere milletimiz verecek. Togg'un ilk satın alma siparişini de buradan veriyorum. Farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Alacağımız otomobilin rengine Emine Hanım ile istişare edip karar vereceğiz.

BANKALARA UYGUN KREDİ ÇAĞRISI

Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine vatandaşımızın Togg'u rahat satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum.

Peki Togg ne zaman yollarda olacak. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek.

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