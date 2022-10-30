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Fırsatçı ev sahibine mahkeme 'dur' dedi

Ankara'da 200 kiracısını TÜFE'deki artışı bahane edip icraya vererek zam tehdidinde bulunan ev sahibine mahkeme "Dur" dedi. Mahkeme haciz işlemini iptal etti

Kaynak : Sabah
Eklenme : 30 Ekim 2022 07:55
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Fırsatçı ev sahibine mahkeme 'dur' dedi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde bulunan Huzurkent Sitesi'nde yaşayan 200 kiracı, ellerine ulaşan icra kağıdı ile hayatlarının şokunu yaşamıştı.

Ev sahibi İ.T,, kira hukukunda "Kiracı her kira döneminde mutlaka bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalaması artışı yapmak zorunda" maddesinden yararlanıp, yeni dönem kirası dışında son 5 yılın farkını talep ederek avukatları aracılığıyla icra işlemlerini başlattı. Kiracıların olup biteni anlamak için aradığı ev sahibi, istediği zam oranını söyledi ve icrayı ancak evi boşaltırlarsa durduracağı söyledi.

Avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, ev sahibi tarafından icraya verilen müvekkilinin açtığı karşı davayı kazandığını aktardı. Mahkeme heyetinin bankadan ödenen kiraların dökümünü istediğini anlatan Gündoğmuş, "600 sayfalık banka hesabı dökümü geldi. Bu hesapların hepsini ben de tek tek inceledim. 2017-2018'de Huzurkent Sitesi'nde kiraya çıkanların 2 yılda bir zam yapıldığını 10 kiracıda kanıtladım. Mahkeme, ev sahibinin aleyhine karar verdi. Ev sahibinin yaptırımı ve haciz işlemlerinin hepsi iptal oldu. Kiracı kirasını vaktinde ödediği sürece evinde oturmaya devam edecek" dedi.

Gündoğmuş, "Kiracılar, kira sözleşmesinde özellikle şu maddeye dikkat etsinler: 'Bir sonraki yıl kiracı oturmak isterse TEFETÜFE ortalamasındaki zammı kabul eder.' Bu madde yanlış. Bu maddenin yerine 'Kiracı bir sonraki yıl devam etmek isterse ev sahibiyle anlaşacağı miktarda ya da TEFETÜFE ortalaması oranındaki artırım ek kira sözleşmesi olarak yazılacaktır' maddesi kiracıları koruyacaktır" uyarısında bulundu.

ÖMER ÇETİN

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