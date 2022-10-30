Müteahhit ve emekli öğretmenden dolandırıcılık parolası: Sarı saçlım mavi gözlüm

İstanbul'da geçtiğimiz şubat ayında Etiler'de yaşayan Ömer Erdal Mertan'ı (65) evinden arayan dolandırıcılar, parasının ve hesaplarının başkalarınca ele geçirilip kullanıldığını ileri sürdü. Bankalardaki hesaplarını sayarak yaşlı adamın güvenini sağlayan dolandırıcı, tüm parayı tek hesapta toplamasını, sonra da çekip kapısına gelecek kişiye parola ile vermesini istedi.



GERÇEĞİ POLİSTEN ÖĞRENDİ



Mertan, görüşmelerde "Sarı saçlım, mavi gözlüm" parolasıyla birbirlerini tanıyacaklarını belirten dolandırıcının dediği gibi kapıya gelen başında kasket, yüzünde maske olan şahsa parolayı sordu. "Sarı saçlım, mavi gözlüm" parolasıyla 27 bin 100 dolarını teslim etti. Dolandırıcının "Tepecik yolundaki polis noktasına git, bak, gel", "Etiler Karakolu'na git, 'Kredi kartım kayboldu' de" gibi talimatlarla oyaladığı Mertan, evine gelen gerçek polislerden dolandırıldığını öğrendi.

Mertan şikayetçi olurken dolandırıcının aynı yöntemle 79 yaşındaki Mediha Ernst'i de 600 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.



İKİ DOLANDIRICIYA DAVA



Dolandırıcının Antalya'daki müteahhitlik yapan emekli öğretmen Ali Koca olduğu öğrenildi. Koca'nın ortağı Nimet D., telefonunu kaybettiğini, dolandırıcılıkla ilgisinin bulunmadığını savundu. İşbirliği içindeki iki şüpheli de tutuklandı. Şüphelilerin 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



DİLEK YAMAN DEMİR

