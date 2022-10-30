Yunus Emre Enstitüsü Kanada'da faaliyetlerine başladı

Yunus Emre Enstitüsü Kanada Koordinatörü Bülent Üçpunar, AA'ya yaptığı açıklamada, YEE'nin çevrimiçi Türkçe kursu ile resmi olarak faaliyetlerine başladığını söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün dünyanın dört bir tarafında kültür merkezleri açtığını hatırlatan Üçpunar, "Yunus Emre Enstitüsü Toronto Türk Kültür Merkezi'ni, önümüzdeki ay açacağız. Kanada'daki çalışmalarımız, Toronto merkezli olarak ülkenin önde gelen şehirleri ve eyaletlerinde gerçekleşecek'' dedi.

Başlattıkları çevrimiçi Türkçe kursuna birçok eyaletten katılım olduğunu anlatan YEE Kanada Koordinatörü Üçpunar, "Kanada birçok açıdan bizim için önemli bir ülke. Düzenleyeceğimiz kültürel faaliyetler ile iki ülke arasında güçlü bağların kurulmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.

Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım' dizesinin, çalışmalarda kendilerinin ilham kaynağı olduğuna işaret eden Üçpunar, şunları söyledi:

''Bu manada Türk vatandaşlarımız kadar Kanada'da yaşayan herkes, 'gelin tanış olalım' çağrımızın muhatabı. Bulunduğumuz heryerde, herkese Türk kültürünün güzelliklerini anlatmak ve tanıtmak için çalışıyoruz.''

Yunus Emre Enstitüsü Kanada Koordinatörü Bülent Üçpunar, YEE Toronto Türk Kültür Merkezinin açılması ile birlikte, Türk toplumuna devamlı hizmet vereceklerini belirterek, alışmaların toplumdan gelecek taleplere göre şekillendirileceğini de sözlerine ekledi.