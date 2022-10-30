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Sendikadan eylem kararı: 1 Kasım'da ilk derse girmeyecekler

Şubat ayında yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, öğretmenlerin beklentilerine ve toplu sözleşme taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi için Eğitim-Bir-Sen eylem kararı aldı.

Kaynak : Milli Gazete
Eklenme : 30 Ekim 2022 11:00
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Sendikadan eylem kararı: 1 Kasım'da ilk derse girmeyecekler

Milli Gazete'den Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; Yetersiz kalan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na tepkiler gelmeye devam ediyor. Eğitim-Bir-Sen ise Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir meslek kanunu içerisinde olması gereken unsurları içinde barındıracak değişiklik ve düzenlemeler yapılması konusunda çağrıda bulunmak için resmi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin 1 Kasım'da ilk derslere girmeme ve tüm Türkiye'de ortak basın açıklaması yapma yönünde karar aldıklarını duyurdu.

ÇAĞRILARA DUYARSIZ KALINMASI NETİCESİNDE EYLEM KARARI ALINDI

Eğitim-Bir-Sen'den eylem kararına ilişkin yapılan açıklamada, Şubat ayının başında TBMM tarafından kabuk edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, beklentileri karşılayamadığına dikkat çekilirken, kanunun eksikliklerinin giderilmesi ve ilave düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilirken, "Gelinen noktada öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hala atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenler üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak eylem kararı almış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

"BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATILMALI"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kapsamının genişletilmesi gerektiği ifade edilirken, başta kariyer basamakları olmak üzere sorunlar barındıran diğer noktaların düzenlenmesi gerekildiğinin altı çizilerek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kapsamının genişletilmesi, başta kariyer basamakları olmak üzere, sorunlu yönlerinin giderilmesi; yıllardır çözüm bekleyen kariyer basamakları sorununa çözüm olmak üzere getirilmiş bir kanunun, eksiklik ve hatalı ön kabullerle malul yeni bir sorun kaynağı haline gelmesini önleyecektir. Sorumluların ve yetkili makamların, eğitim çalışanlarının taleplerine kayıtsız kalmaması, sahadan yükselen sese kulak vermesi, eğitim paydaşlarının tekliflerini göz ardı etmeden kararları alması, yukarıda tasarımı yapılan teorinin aşağıdaki pratiklerle örtüşmesi, eğitimin niteliğini ve verimliliğini artıracaktır. Beklentiler doğrultusunda atılacak hızlı adımlar, eğitim çalışanlarının yüksek motivasyonla işe başlamalarını sağlayacaktır" denildi.

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