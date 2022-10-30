'Türkiye Yüzyılı' sosyal politikalar kitabı 'rehber kitap' olacak

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programı kapsamında geldiği Edirne'de, AA muhabirine, kurul üyelerinin ziyaret ettikleri illerde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kamu kurumlarının yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Mardin, Konya, Artvin ve Van'ın ardından Edirne'nin ziyaret edildiğini aktaran Işıkhan, "Görüşmelerimizde çözülemeyen sorunları belirlemeye çalıştık. Bu veriler bizim için çok önemli, bunları sosyal politikalar stratejisine dönüştürüyoruz ve her ile ait rapor tutuyoruz." dedi.

Işıkhan, İzmir ve Hatay'daki görüşmelerin ardından devletin son 20 yılda ortaya koyduğu sosyal politikaların özetinin yer aldığı bir kitap çıkaracaklarını dile getirdi.

- Kitap kasımda çıkacak

Kitabı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile hazırlayacaklarını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu kitapta yeni yüzyılın sosyal politikaları olacak. Aileden tutun çocuk, engelli, yaşlı, dezavantajlı gruplar, eski hükümlülere yönelik politikaların özeti yer alacak. Kitabımızı kasım ayının ortasında çıkarmayı düşünüyoruz. 2023 vizyonuna yönelik ihtiyaçlarımız nedir, gelecekte hangi risklerle karşılaşacağız. Örneğin dezavantajlı gruplar içerisinde bağımlılık çok önemli konu haline gelmeye başladı. Tek ebeveynli aileler, teknoloji bağımlılığı gibi sorunlar bizim gelecekte karşılaşabileceğimiz risklerin belirlenmesi noktasında da böyle bir vizyon çizdik. Kitap da böyle toparlayıcı, örnek ve rehber niteliği taşıması açısından bizim gurur duyacağımız bir eser olacak."

Prof. Dr. Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu vizyonun kurul için çok önemli olduğunu vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı"nda sosyal politikaları daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık kadim bir geçmişten geliyoruz ama refah ötesi çağdaş toplumları da geçerek vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, hak temelli, sosyal adaleti ve eşitliği sağlayacak şekilde politikalar üretiyoruz. Vatandaşımızın değişen, gelişen ihtiyaç duyduğu sorunları biz çözmek zorundayız. Daha çağdaş bir düzeye ulaşmak için tüm amaç vatandaşımızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşımak."