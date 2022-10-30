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Bakan Nebati: Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadele için insana odaklandık. Büyüme istiyoruz ama insanların işini kaybetmesini istemiyoruz. Üretim ve verimliliğin devam etmesini istiyoruz" dedi. dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2022 15:22
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Bakan Nebati: Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin, coğrafi konumu itibarıyla Rusya, İran ve Suudi Arabistan'dan gelecek enerji için bir koridor durumunda olduğunu belirterek, "Her türlü doğal gaz ve petrol daha ucuz ve güvenli şekilde taşınabilir." ifadesini kullandı.

Nebati, Arab News'e verdiği röportajda, Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle enerji üssü olma yolunda daha fazla iş birliği yapmak istediğini dile getirdi.

Türkiye'nin, coğrafi konumu itibarıyla, Rusya, İran ve Suudi Arabistan'dan gelecek enerji için bir koridor durumunda olduğuna işaret eden Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Her türlü doğal gaz ve petrol daha ucuz ve güvenli şekilde taşınabilir. Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgeye barış getirmek için birbirine destek veriyor. Barış, doğal gaz ve enerji fiyatlarını daha makul hale getirecek. Avrupa'ya baktığımızda Rus gazına bağımlılar ve kışı büyük bir stres altında geçirecekler. Yeni adımlar atılması ve yeni yapılanmaya gidilmesi artık zorunludur. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bir merkez olacak Türkiye'nin, İran ve Rus gazını Avrupa'ya dağıtması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Bu, bölgede barışın gerçekleşmesine katkı sağlayacak, enerji nakli için güvenli bir ortam oluşturacaktır. Dünyayı resesyona götüren yüksek fiyatlar konusunda önde gelen çözüm budur. Bu anlamda, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Türkiye'nin tüm sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunu, bu gaz mücadelesinde başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı rahatlatmak için bir adım atmaya hazır olduğunu yorumlamak güzel."

- "Bölgenin barış ve refahına katkıda bulunacağız"

Nebati, Türkiye'nin doğal gaz üretim stratejisine sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli bir doğal gaz rezervi bulduğunu ve gelecek yıl içinde bu gazı kullanmaya başlayacağını anımsattı.

Gelecek dönemde, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin Türkiye'nin 2023 vizyonu ve Suudi Arabistan'ın gelecek vizyonu çerçevesinde yeni iş birliği alanları oluşturacağını vurgulayan Nebati, "Yeni bir yüzyıla başlayacak ve bölgenin barış ve refahına katkıda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Nebati, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın 2030 Expo adaylığını desteklediğine ve iki ülkenin terörizmle mücadelede birbirine destek verdiklerine de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yakın zamanda yapılan görüşmeyi de değerlendiren Nebati, görüşmenin iki taraf için de faydalı olacağını, bunun sonucunda yatırım, iş ilişkileri ve ticaret hacminin iki taraf lehine de artacağını kaydetti.

Nebati, ekonomik büyümeye yönelik değerlendirmede de bulunarak, büyümenin, "iç ticaret, dış ticaret" ve "dengeli büyüme" sayesinde sağlandığını vurguladı. Bakan Nebati, bunun üretim ve imalat sektöründe merkez olma iştahını gösterdiğini belirtti.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı temel aldığını söyleyen Nebati, "Gelecek dönemde mal ve enerji fiyatlarının düşmesi cari açıktaki dengenin kurulmasına katkı sağlayacak ve Türkiye'nin geçen yıldan bu yana yaşadığımız tüm zorlukları çözmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

- "Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz"

Son 20 yılda Türk ekonomisinin altyapı alanındaki büyük yatırımlarla desteklendiğini kaydeden Nebati "Demir yolları, otoyollar, havalimanları ve deniz limanları gibi önemli altyapı yatırımlarımızı tamamladık. İlkokullardan üniversitelere kadar tüm eğitim ve sağlık alanındaki altyapı yatırımlarımız tamamlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Türkiye'deki ürünlerde yerlileşme oranının da arttığını belirterek, bu oranın geçmişte savunma sanayisinde yüzde 20 iken, bugün yüzde 80'lere ulaştığını bildirdi.

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Türkiye'de geçen yıldan itibaren emtia fiyatlarının yanı sıra nakliye maliyetleri ve enerji fiyatlarının artması nedeniyle enflasyonun yükseldiğini dile getiren Nebati, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele için insana odaklandık. Büyüme istiyoruz ama insanların işini kaybetmesini istemiyoruz. Üretim ve verimliliğin devam etmesini istiyoruz. Enerji fiyatlarının üzerindeki baskı azaldığı için şanslıyız. Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz. Bunu insan temelli bir yaklaşımla görüyoruz. İnsanların işini kaybetmesini istemiyoruz. İşlerini kaybetmemeleri için elimizden geleni yapacağız."

Nebati, aralık ayında enflasyonun yavaşlayacağını ve gelecek yıl için yüzde 25 enflasyonun hedeflendiğini ifade ederek, bu konuyu çözme hususunda kararlı olduklarını belirtti.

Tarım ürünleri fiyatlarının düştüğünü anlatan Nebati, geçen yılki döviz ataklarının enflasyona olan etkisinin azaldığına dikkati çekti.

Öte yandan, Suudi Arabistan Maliye ve Ticaret bakanlarının da aralarında bulunduğu Suudi yetkililerle çok sayıda görüşme de gerçekleştiren Nebati, Türkiye'nin atacağı adımların nakliye ve enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacağını bildirdi.

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