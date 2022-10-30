Spikerin sözleri pes dedirtti...

Ümmet kavramına dil uzatmak için kendi yazdığı metni TRT'nin onayı olmadan cep telefonundan okuyan spiker Deniz Demir'in, Ümmet coğrafyasından Çanakkale cephesine koşan şehitlerin kemiklerini sızlatan cahilliği pes dedirtti.

Demir, ana haberin sonunda okuduğu mesajında "Bugün Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıldönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken, Cumhuriyet'i zihninde ve kalbinde yaşayan, yaşatan ve bunu gelecek nesillere aktaran siz bu büyük millet, bu büyük devlet... Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın! 29 Ekim kutlu olsun! " ifadeleri kullandı.

Demir'in bu mesajı okuduğu anlara ait görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşılmaya başlandı. Okunan mesajda "dine karşı gelindiği" ve "ümmetin hedef alındığı" iddialarında bulunan sözkonusu çevreler, TRT yönetimine tepki gösterip Demir'in görevden alınmasını istedi.

Demir'le ilgili şikayetlerin ardından TRT yönetimi harekete geçti. 18 yıldır TRT çalışanı olan Demir'in bu görüntülerin ardından ekranlardan çekildiği belirtildi. Demir'in 18 yıllık TRT çalışanı bir memur olduğu öğrenildi.