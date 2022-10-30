Kartal, Güneş'le çıktığı ilk maçta coştu

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Mücadele öncesinde Şenol Güneş tribünleri selamladı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında 200. maçına çıkarak 2. kez "dalya" dedi.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile çıktığı ilk maçta HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla devirdi ve Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

Siyah-beyazlıların galibiyet golleri; 5 ve 62. dakikada Cenk Tosun, 33 ve 78'de Wout Weghorst ile 48'de Tayyip Talha Sanuç'tan geldi. Ümraniyespor'un gollerini ise 45'te del Valle ile 57'de Avounou kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 22'ye yükseltirken, HangiKredi Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

Maçın öne çıkan anları

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, VAR incelemesi sonrasında 4. dakikada penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Cenk Tosun, fileleri havalandırdı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk golün sahibi Cenk Tosun'un asistinde Wout Weghorst, ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla 33. dakikada takımı adına farkı 2'ye çıkardı.

Ümraniyespor, 45. dakikada Yonathan del Valle attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, 48. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golüyle Ümraniyespor karşısında farkı yeniden 2'ye çıkardı.

Ümraniyespor, 57. dakikada Avounou'nun kaydettiği golle skoru 3-2 yaptı.

Cenk Tosun, bir kez daha sahneye çıktı ve 62. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla karşılaşmada Beşiktaş'ı 4-2 üstünlüğe taşıdı.

Wout Weghorst, 78. dakikada kaleciden sıyrılarak topu boş filelere yolladı. Skor 5-2!

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 yendi.