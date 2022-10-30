Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis aracıyla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ikisi polis 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2022 22:31
Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda seyreden 41 A 8648 plakalı polis aracı, Köse Sokak istikametinde kavşağa çıkan 41 EY 379 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, polis aracındaki 2 polis memuru ile hafif ticari araçtaki P.K.(37), Y.İ.K. (6) ile H.K.(4) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız