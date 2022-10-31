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Togg otomotiv kültüründe büyük devrimler yapacak

"Bir otomobilden fazlası" sloganıyla yola çıkan Togg'un hayatımıza etkileri de standart bir otomobilden fazla olacak. Türkiye, Devrim otomobilinin yarım kalan hikayesinden dolayı 61 yıldır yaşadığı travmayı atlattı. Doğuştan elektrikli olan Togg, kuracağı yeni ekosistem ile de otomotiv kültürünü benzin istasyonlarından yedek parça sanayiine kadar baştan sona değiştirecek

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 31 Ekim 2022 07:30
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Togg otomotiv kültüründe büyük devrimler yapacak

"Bir otomobilden fazlası" sloganıyla yola çıkan Togg'un hayatımıza etkileri de standart bir otomobilden fazla olacak. Türkiye, Devrim otomobilinin yarım kalan hikayesinden dolayı 61 yıldır yaşadığı travmayı atlattı. Doğuştan elektrikli olan Togg, kuracağı yeni ekosistem ile de otomotiv kültürünü benzin istasyonlarından, yedek parça sanayine kadar baştan sona değiştirecek.

PİYASA ELEKTRİKLİ OLACAK

Geleneksel bir araç 30 bin parçadan oluşuyor. Elektrikli araçta bu rakam 15 bine kadar düşüyor. Geleneksel bir araç her yıl bakıma girerken elektrikli araçlar 1,5 yılda bir servise gidiyor. Baskı balata, egzoz, yağ gibi sık değişim gerektiren bakım masrafı elektrikli araçlarda olmayacak. Recharge yani geri dönüşüm olduğu için elektrikli araçlarda frene daha az ihtiyaç duyuluyor. Triger kayışı da elektrikli araçlarda yok. Bu ve benzeri değişiklikler nedeniyle elektrikli araçlarda bakım onarım masrafı yüzde 50 azalıyor. Karmaşık içten yanmalı motorların yerini alacak basit sistemlerle yalnızca değişime ve küçük bakımlara ihtiyaç duyan elektrikli araçlarda 10 yıla kadar garanti sunuluyor. Bataryanın yıpranması halinde parçalarının geri dönüşümü de sağlanacak.

PARÇA SAYISI DA AZALIYOR

Milli otomobil Togg için Almanya'dan gelen Taha Uluhan, bu proje üstünde Mercedes'ten aldığı birikimle Bilişim Vadisi'nde çalışıyor. Geleneksel otomobillerin aksine şaft mekanizması olmayan ve motor aksamının yerine dört tekerden mini motora sahip olan elektrikli araçlar geniş bir yaşam alanı da sunuyor. Bataryaların tabana yerleştirilmesiyle yere daha sağlam oturan araçlar yüksek beygir gücüne rağmen yola daha sıkı sıkıya tutunuyor.

DÖNÜŞÜM HIZLANACAK

Şu anda yerli üreticilerin yüzde 80'i elektrikli araçlara hazır değil. Yerli oto sanayilerden yalnızca iş yapabilecek olanlar rot balansçı ve elektrikçiler. Türkiye'deki yan sanayi ve parça üreticileri dönüşüm için çalışıyor. Togg'la birlikte bu dönüşüm hızlanacak. TAYSAD da gerekli eğitimleri vererek dönüşüme öncülük ediyor.

En çok sedan üretilecek: Sürpriz C-XCoupe modeli dengeleri değiştirdi

İlk olarak C-SUV modelini banttan indiren Togg'un Gemlik Fabrikası'ndan çıkacak 5 modelinin üretim adetleri belli oldu. 2030'a kadar planlanan 1 milyon 80 bin otomobilden 400 bini C sedan olacak. 2025 yılında üretimine başlanacak olan sedan modelinin, hem fiyatı hem geniş aile arabası olması nedeniyle büyük ilgi görmesi bekleniyor. Şimdiye kadar Togg ile özdeşleşen C-SUV modelinden ise 375 bin adet üretilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açılışını yaptığı yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un Gemlik Fabrikası'nda üretilecek 5 modelin detayları belli oldu. 2030 yılına kadar toplamda 1 milyon 80 bin adet olarak planlanan Togg'da en fazla üretilecek olan model C sedan olacak.

C-SUV TOGG'DAN 375 BİN ADET ÜRETİM PLANLANIYOR

SUV'un popülerliğini göz önünde bulundurarak Togg'un tanıtımına ve ilk üretimine C-SUV araçla çıkılırken, 2030'a kadar bu modelden 375 bin adet üretilmesi planlandı. En fazla üretilecek ikinci model olan C-SUV aynı zamanda Togg'un dünyaya açılan yüzü oldu. Vatandaşlar tarafından da çok beğenilen C-SUV Togg'da yerli motiflerin yanı sıra son teknoloji donanımlar da yer alıyor. Üretimin ilk ayağını oluşturan C-SUV'un fiyatının en pahalı Togg olacağı düşünülüyor. Üretilecek 5 model arasındaki en büyük ve lüks sınıftaki C-SUV Togg'un içten yanmalı rakiplerinin fiyatlarına yakın bir fiyatla satışa sunulacak.

SEDAN TOGG ADEDİYLE LİDERLİĞİ ÜSTLENECEK

Türkiye'nin Otomobili Togg'da en fazla üretilecek model ise 400 bin adetle sedan olacak. C-SUV'dan daha ucuz olacağı için merak edilen sedanın en çok üretilen model tipi olması vatandaşın beklentisini karşılamak bakımından önemli. Türkiye'de geniş aile arabası olarak bilinen sedanın diğer kasa tiplerinden daha fazla talep görmesi bekleniyor. 2025'te ikinci faz olarak başlayacak üretimle ilk yıl üretimde planlanan Togg'un 100 bin adetlik kapasitesi bu modelle birlikte 175 bin adede çıkarılacak. Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) gösterimi yapılan kanat kapı modeli seri üretime girmezken, standart 5 kapılı bir üretim gerçekleşecek. Planlanan üretimde C-SUV ve sedan modeli projenin 775 binlik kısmını oluşturacak. Bu da toplamda üretilecek 1 milyondan fazla otomobilde yüzde 75'ten fazlasının iki modelden oluşacağı anlamına geliyor.

Kalan 3 model 300 bin adet olacak

Kalan modellerden C-XCoupe, B-SUV ve C-MPV kasa Togg'ların adedinin ise 300 binden fazla olacağı öğrenildi. Eski planda C-Hatchback olarak tanıtılan modelin yerine geçen C-XCoupe'nin ne kadar üretileceği bilinmezken, eski modelin ise 132 bin adet üretileceği bilgisine ulaşıldı. B-SUV Togg'dan 110 bin, C-MPV kasadan ise 63 bin adet üretilmesi planlanıyor. C-XCoupe model Togg'un üretimine ise 2026'da başlanacak. Öte yandan, platformun teknik koşulları C-MPV'nin ticari araç olarak modellenmesine de imkan tanıyor.

Şuayip Alabay

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