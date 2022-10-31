Başından vuruldu, yakınlarına 'görüşürüz kendinize iyi bakın' deyip el salladı
Adana'da kız kaçırdığı iddia edilen genç evinde silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan gencin ambulansa bindirilirken yakınlarına 'görüşürüz kendinize iyi bakın' deyip el sallaması dikkat çekti. Polis hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı
Adana'nın Kozan ilçesinde kız kaçırma mevzusu yüzünden silahla başından vurulan genç ilk müdahalesinin ardından yakınlarına "Görüşürüz, kendinize iyi bakın" diyerek el sallayıp ambulansa bindi.
İlçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde yaşanan olayda kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada H.A. isimli kişi 19 yaşındaki Seyhan A.'nın yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Çıkan tartışmada Seyhan A. başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis aile yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yaralı genç ise Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Başından silahla yaralanan ve tedavisinin ardından Adana'ya sevk edilen gencin ambulansa binerken yakınlarını selamlayarak, "Görüşürüz, kendinize iyi bakın" demesi dikkat çekti. Polis hem olay yerinde hem de hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken şüpheliler polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız