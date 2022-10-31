FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 11:33
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.T, N.E. ve F.A. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında soruşturma dosyasının olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız