Nüfus müdürlüklerinden randevuya gitmeyenleri caydıracak uygulama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi nüfus müdürlüklerinde sunulan hizmetlere ilişkin randevu taleplerinde artış olduğu belirtildi.

Vatandaşların randevu taleplerinin nüfus müdürlüklerinde görevli personel tarafından en kısa sürede karşılandığına işaret edilen açıklamada, randevu saatinde nüfus müdürlüklerine gelemeyenlerin toplam randevu taleplerinin yüzde 15'ini oluşturduğuna değinildi.

Bu nedenle zaman zaman mağduriyetler yaşadığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için randevularını iptal etmeleridir. Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak iki hafta sonra randevu verilebilecektir."