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Savcı baba, hakim annenin çocuğu olan sanığın cezası istinafta bozuldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle sanık Görkem Sertaç Göçmen hakkında Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı bozdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 12:20
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 yıl hapis cezası verdiği sanık Görkem Sertaç Göçmen ile ilgili kararı inceledi.

Daire, dosya kapsamı göz önüne alındığında sanığın suç tarihi itibarıyla ve halen işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamayacağı, fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteceğinin azalıp azalmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmadan hüküm kurulduğuna işaret etti.

Kararda, sanık hakkında bir kısım mağdurlara karşı eyleminden dolayı kasten yaralama suçundan ceza verildiği, kısa kararda yarı oranında indirim uygulandığı halde, gerekçeli kararda üçte bir oranında indirdiğim uygulandığı anlatılarak, hüküm ile gerekçeli karar arasında çelişki ve karışıklık olduğu kaydedildi.

Mağdur A.A. ile ilgili özel doktordan alınan raporda burunda kırık olduğunun belirtilmesi karşısında Adli Tıp Şube Müdürlüğünden kati rapor alınmadığına vurgu yapılan kararda, kırığın olay günü olan darp eylemi sonucu olup olmadığı tespit edilmeden eksik inceleme ile hüküm kurduğu belirtildi.

Davaya katılması kabul edilen bir kısım mağdurun karar başlığında "katılan" yerine "müşteki" olarak yazıldığı ifade edilen kararda, yargılama giderlerinin kime yükleneceğinin ve yükümlülüğün ne miktar olacağının belirtilmesi gerektiği ancak ilk derece mahkemesince kısa kararda yargılama giderleriyle ilgili miktarın açıklanmadığı, miktarın gerekçeli kararda belirtilmesi suretiyle kararda çelişki oluşturduğu kaydedildi.

Daire, bu sebeplerden dolayı kararın bozulmasına hükmederek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, savcı baba ve hakim annenin çocuğu olan sanık Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın 2 Ekim 2018'de Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları belirtilmişti.

Yaşanan olayın anlatıldığı iddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Kasım 2020'de verilen kararda, sanık Görkem'e 7 mağdura karşı "kasten yaralama" suçundan 9 yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, sanık Göçmen'in mağdur Ahmet Seven'e yönelik "mala zarar verme" suçundan uzlaşıldığı için bu suçun düşürülmesine, mağdur Mehmet Ali Yalçın'a yönelik "Kasıtla yaralamaya sebep verme" suçunun unsurları oluşmadığından da bu suç yönünden beraatini kararlaştırmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ile bir kısım katılan ve sanık avukatı, kararla ilgili istinafa itirazda bulunmuştu.

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