YÖK'ten spor bilimleri alanıyla ilgili önemli karar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı spor bilimleri alanındaki bölümlerde uygulamalı eğitimin önünü açtı!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Kasım 2022 00:10
Spor Bilimleri Fakülteleri bünyesinde yer alan "Antrenörlük Eğitimi",
"Egzersiz ve Spor Bilimleri", "Engellilerde Egzersiz ve Spor
Bilimleri" programlarında 8 dönemlik eğitimlerinin iki döneminin, anılan
fakülte bünyesinde yer alan "Spor Yöneticiliği" ile "Rekreasyon"
programlarında ise 8 dönemlik eğitimlerin bir döneminin ilgili sektör firmalarında
mesleki eğitim olarak verilmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmüştür.