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'5 yaştaki okullaşma oranlarını, yüzde 65'ten yüzde 97'ye ulaştıracağız'

"Bakanlık olarak son 1 yıldaki en büyük önceliğimiz, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 3 bin bağımsız anaokulu yapmak için yola çıktık"- "Şu ana kadar 2 bin 50 bağımsız anaokulunu tamamlamış bulunuyoruz. 15 bin 500 de bağımsız ana sınıfı... Bu atılımlarla 5 yaştaki okullaşma oranlarını, yüzde 65'ten yüzde 97'ye ulaştırmış bulunuyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 13:15
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'5 yaştaki okullaşma oranlarını, yüzde 65'ten yüzde 97'ye ulaştıracağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 1 yıldaki en büyük önceliklerinin, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak olduğunu belirterek, yaptıkları atılımlarla 5 yaştaki okullaşma oranlarını, yüzde 65'ten yüzde 97'ye ulaştırdıklarını söyledi.

Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Özer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kentteki eğitimle ilgili çalışmaları etraflı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Şu anda Kocaeli'de Milli Eğitim Bakanlığının eğitim yatırımlarının toplam bütçesinin 960 milyon lira olduğunu kaydeden Özer, değerlendirme toplantısında, 1 milyar 325 milyon liralık ilave bütçeyi Kocaeli'ye verme kararı aldıklarını, böylece 960 milyonluk eğitim yatırımını, 2 milyar 285 milyon liraya çıkarttıklarını bildirdi.

Özer, tüm Türkiye'de okulların güvenli hale kavuşmasıyla ilgili yıkım, yapım ve güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Biz 2022 yılının sonuna kadar bu çalışmaları büyük oranda bitirmeyi hedefliyoruz. Bunun için bütçemizi ağırlıklı olarak bu alanda kullanmayı hedefledik. Şu anda da Kocaeli'de 15 tane güçlendirme yapılması gereken okulumuz kaldı. Onları da hızlı bir şekilde bugünkü yatırım programına dahil ederek, yılın sonuna kadar inşallah bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

- "2 bin 50 bağımsız anaokulunu tamamladık"

Özer, 4'ü özel eğitim anaokulu olmak üzere Kocaeli'ye 6 anaokulunu yatırım programına dahil ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak son 1 yıldaki en büyük önceliğimiz, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak. Bunun için çok kapsamlı ve ciddi bir çalışma yaptık ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde, 3 bin bağımsız anaokulu yapmak için yola çıktık. Şu ana kadar 2 bin 50 bağımsız anaokulunu tamamlamış bulunuyoruz. 15 bin 500 de bağımsız ana sınıfı... Bu atılımlarla 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 65'ten yüzde 97'ye ulaştırmış bulunuyoruz. Bunun için Kocaeli'de de mevcut anaokulu yapımlarına ilave olarak, bu 6 yeni anaokuluyla bu kapsamda Kocaeli'nin kapasitesini inşallah artırmış olacağız. Yine ilkokul ve ortaokul ihtiyaçlarıyla ilgili 5 tane yeni ilave yatırımı Kocaeli'ye kazandırmış bulunuyoruz. Bir diğer konu, mevcut okullarımızın çatı onarımından, ıslak zeminine kadar hızlı bir şekilde büyük onarımların tamamlanması, bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Bu kapsamda da 100 milyonluk ilave yatırımla Kocaeli'deki okullarımızın büyük onarımlarını inşallah nihayetlendirmiş olacağız."

- "Yaklaşık 5,5 milyar liralık bütçeyi, bugün itibarıyla okullarımıza göndermiş bulunuyoruz"

Bakan Özer, eğitim öğretime hazırlanmayla ilgili 2022-2023 yılında en büyük farklılığın, ilk kez tüm okullara bütçe gönderimi olduğuna işaret ederek, "Yaklaşık 5,5 milyar liralık bütçeyi, bugün itibarıyla okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. Yani okullarımız artık, temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatımla ilgili ihtiyaçlarını hiç kimseye başvurmadan kendilerine gönderilen bütçeyle karşılayabilir duruma geldiler. Bu kapsamda, Kocaeli ilimizdeki okullarımıza, 85 milyonluk bir bütçeyi göndermiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Toplantıda gördükleri en önemli ihtiyaçlardan birinin, özel eğitimle ilgili uygulama okullarının sayısının artırılmasına yönelik talep olduğunu bildiren Özer, bu kapsamda 3 farklı ilçeye, 3 tane özel eğitim uygulama okulu yapma kararı aldıklarını belirtti.

Şu anda farklı lokasyonlarda, 30 özel eğitim uygulama okulu bulunduğunu vurgulayarak, bu sayının 33'e çıkartılacağını, yeni yatırımlarla Kocaeli'de özel eğitimle ilgili tüm ihtiyacı karşılamayı hedeflediklerini bildirdi.

Özer, toplantının gerçekten verimli geçtiğini, sürekli yeni yatırımlarla Kocaeli'yi desteklemek için çaba sarf edeceklerini aktararak, Kocaeli'nin sürekli göç alan bir kent olduğunu, yeni okul ihtiyaçlarını karşılamak için gereken yatırımları yapacaklarını belirtti.

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