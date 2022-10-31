Varank: Burası yerel yönetimler bazında ilk kurulan TEKMER'imiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) yerel yönetimler bazında ilk kurulan TEKMER olduğunu belirterek, "Biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka uygulama alanlarında çalışılarak inovasyon ekosistemimize önemli katkılar sağlanacak. Bu TEKMER, diğer belediyelere de hem örnek hem de öncü olacak." dedi.

Yapımı Tuzla Belediyesi tarafından tamamlanan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, AK Parti İstanbul Milletvekillleri Osman Boyraz ve Serkan Bayram, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, proje ortaklarından ilgili katılımcılar ve çok sayıda genç hazır bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu Yakası'nın en büyük ve en fonksiyonel parkı olan Şelale Eğitim Parkı'nın her yönüyle vizyoner bir proje olduğunu belirterek, "Bu park, bu altyapılarla tüm Türkiye'ye hizmet edebilecek devasa bir yatırım. Bilimseverlerden üstün yetenekli evlatlarımıza kadar bu parkta herkes düşünülmüş. Türkiye'nin ikinci süper bilgisayarı da burada, bilişim ekosistemi de düşünülmüş." diye konuştu.

Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin kendi güneş enerjisi santraliyle kendi kendine yeten bir merkez olduğunu aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Girişimcilere, işletmelere, kuluçka öncesi ve sonrası süreçlerde etkin hizmetlerin sağlandığı teknoloji geliştirme merkezleri Türkiye genelinde giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilgili kuruluşumuz KOSGEB eliyle bugüne kadar 17 TEKMER'in kurulumuna öncülük ettik. 2021 yılından bu yana 15 yeni TEKMER faaliyete geçti. Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin farkını da söylememiz gerekir. Burası yerel yönetimler bazında ilk kurulan TEKMER'imiz. Biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka uygulama alanlarında çalışılarak inovasyon ekosistemimize önemli katkılar sağlanacak. Bu TEKMER, diğer belediyelere de hem örnek hem de öncü olacak.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 'bu merkezden 10 yıl içerisinde 5 unicorn çıkarmayı hayal ediyoruz' dedi. Biz bu notu aldık, bu işin takipçisi olacağız. Türkiye'nin unicorn kervanına buradan girişimler istiyoruz. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi bilhassa son 2 yılda adeta uçuşa geçti. Milyar dolar değerlemeye ulaşan unicorn ya da bizim tabirimizle 'Turcorn' sayımız şu anda 6. Bunlardan 2 tanesi de 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Her alanda olduğu gibi Turcorn sayısında da hedeflerimiz büyük. Daha fazla Turcorn adayının önünü açmak, 'scale up' ekosistemini derinleştirmek için Turcorn 100 Programı'nı başlatıyoruz. Bu programla erken aşamayı geçmiş girişimleri ve küresel hedefleri olan teknoloji girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. O programın da bir parçası olarak Tuzla Belediyesi TEKMER'i görmek istiyoruz."

- "Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı olan Togg'la, Türkiye Yüzyılı'nın yeni başarı hikayelerini yazacağız"

Mustafa Varank, Türkiye'nin inovasyon altyapısını adeta sıfırdan inşa ettiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı bu sağlam temeller üstünde yükseliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına yolculuğunun ilk gününde Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine de hep birlikte şahitlik ettik. Togg'un seri üretim bandından inişiyle tüm Türkiye gururlandı. Ekranları başında milletimiz gözyaşı döktü. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Togg'la sahneye gelirken tüylerimiz diken diken oldu." ifadelerini kullandı.

"Bir otomobilden daha fazlası" olan Togg'un, asıl yolculuğunun bundan sonra başladığını ifade eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aracın fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait. Türkiye'de üretilen onlarca markadan farklı olarak Togg'un üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkı kendimize ait. Kimsenin kapısında bekleyip izin almamıza gerek yok. Teknoloji çağında startuplar da artık otomotiv endüstrisinin tam kalbinde yer alıyor. Türk startuplarına, filiz girişimlerine yürekten inanıyorum. Burada da, TEKMER'in içerisinde de elektrikli motorlardan oyun geliştirmeye, veri yönetimi çözümlerinden bulut sistemlerine kadar her konuda çalışan farklı girişimcilerimiz var. Göreceksiniz bu yolculukta Togg'un yeni model geliştirme süreçlerinde, Türk startuplar oyunun kurallarını değiştirecek, tüm ezberleri bozacak. 'Nasıl satacaksınız, nasıl rekabetçi olacaksınız?' diye soruyorlar ya bunun en net cevabı aslında şu; biz bugün İHA'larda, SİHA'larda olduğu gibi doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yaptık. Elektrikli otomobillerde yarışa dünya devleriyle aynı hizada başladık. Oyunun kuralını değiştirecek yetkinliğe sahip startuplarımız ve Togg'un yetenekli mühendisleriyle de küresel rekabette Türkiye olarak fark yaratacağız. Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı olan Togg'la, Türkiye Yüzyılı'nın yeni başarı hikayelerini yazacağız. Banttan indirdiğimiz araçlar tüm Türkiye'de coşku oluşturdu. Bu aracın yansımalarının uluslararası arenada da olduğunu görebiliyoruz. 20 yıldır Türkiye'ye bu özgüveni aşılamak için mücadele ediyoruz.

Birileri Devrim otomobilinin akıbetini üzücü bir şekilde sonlandırmış olabilir ama biz 20 yılda inşa ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye ile devrin otomobilini Togg'un başarısını ortaya çıkarabildik ve tüm Türkiye'ye bu gururu yaşattık. 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlar bu projeye sahip çıktıkları için, bu projenin arkasında bulunan Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktıkları için böyle projeleri gerçekleştirebiliyoruz. 'Bu işi babayiğitler yaptı' diyoruz. O babayiğitler bu olayı gerçekleştirirken onların arkasında bir başbabayiğit olduğu için bu projeler neticeye ulaşabiliyor. O başbabayiğit de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. O güçlü siyasi irade olmazsa bu işleri başarmak mümkün değil."

- "Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm AK Parti kadroları, abartısız her gün Türkiye'ye kazandırdıkları yeni eserlerin açılışlarından açılışlarına koşuyor. Biz eser siyasetine devam ederken birileri de taciz ve saldırılarıyla davamıza hizmet eden insanlarımızı provoke etmeye devam ediyor. Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği açılış programında Tuzla Belediye Başkanımıza karşı büyük bir saygısızlık yapıldı. Başkanımıza yapılan hakarete, hatta şiddete varan saldırılara tüm Türkiye olarak ekranlardan şahit olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bu duruma üzüldüklerini, sinirlendiklerini ancak hiç şaşırmadıklarını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Bu daha başlangıç. Biraz palazlandıklarında, güç kazandıklarında bu zihniyetin geçmişte neler yaptığını aslında biz çok iyi bir şekilde biliyoruz. Geçen hafta, eğer bu zihniyete geçit verirsek neler yapabileceklerine dair kısa bir kesit izledik. Belediye Başkanımızın yaşadığı bu olayın siyaset tarihine bir utanç vesikası olarak geçtiğini söylemek istiyorum. Bir vefa örneği göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken tesislerin startını veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımızın izinden giderek yatırımlara süratle devam eden rahmetli Kadir Topbaş'a teşekkür eden Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum.

İstanbul'u şu anda yönettiğini söyleyen bu faşist zihniyet, yapılan işlere çökmeye o kadar alışmış ki yatırımlarda emeği geçenlere teşekkürü bile çok görüyor. Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre siyaset yapıyor. Başta 16 milyonu kucaklayacağını söyleyenler, dibe vurdukça gerçek yüzlerini göstermeye başladılar. İş bilmezliklerini ve beceriksizliklerini pandemiyle ve eski yönetimlere suç atarak bu işin içerisinden çıkmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki '3,5 seneyi 25 yılla karşılaştırıyorsunuz.'. Siz bizi hiç anlamamışsınız. Temel atmama törenlerini yapanlarla biz neyi karşılaştıralım? Biz hizmetten, yatırımdan yana insanlarız. Biz büyük bir kederle heba edilen 3,5 seneye üzülüyoruz. Türkiye'de belediyeciliğe çağ atlatan Sayın Cumhurbaşkanımızın emeklerinin zayi olmasına üzülüyoruz."

Varank, bir dahaki seçimde, feraset sahibi millet ile bunun tersine döneceğinden de hiçbir şüpheleri olmadığını belirterek, "Bir bakan olarak bunları söylediğimde beni eleştirenler oluyor. Diyorlar ki 'bir bakan belediyeden mi bahseder, belediyeyle ilgili mi konuşur?' Bu konuşmaları bir bakan olarak yapmıyorum. Ben İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir kardeşinizim, bu şehirde yaşadım. Bu şehrin nereden nereye geldiğini gören bir arkadaşınızım. Dolayısıyla İstanbul'un heba edilen 3,5 senesini konuşmak bizim de hakkımız. Eğer demokrasiden bahsediyorsak insanların eleştirileri de kabul etmesi gerekiyor. Şadi başkanımız bırakın eleştiri yapmayı, bir teşekkür ettiği için neredeyse linç ediliyordu. Bunu da kamuoyunun, vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz." diye konuştu.

- "Desteğimizi verip kenara çekilmiyoruz, sürekli içinde olacağız"

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da KOSGEB'in, 2019 yılına kadar TEKMER'leri kendi bünyesinde, kendi yönetiminde götürdüğünü hatırlatarak, "KOSGEB, 2019'dan sonra bir açılım gerçekleştirdi. Kuluçka ekosisteminin, girişimciliğin tabana yayılması adına organize sanayi bölgelerinin, ticaret odalarının ve işte bugün ilk defa yaptığımız gibi belediyelerimizin kuluçka merkezi, teknoloji merkezi açmasının da önü açılmış oldu. Desteğimizi verip kenara çekilmiyoruz, sürekli içinde olacağız." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde "benim fikrim var" diyen tüm gençlere sonuna kadar destek vereceklerini aktararak, "Kuluçka sonrasında fikir iyi bir noktaya geldiğinde bunu bir melek yatırımcıyla buluşturma noktasına varıncaya kadar ciddi bir ekosistem oluşturduk. Biyoteknoloji, kimya, yapay zeka ve yazılım konularını başlık seçtik. Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bilgi konusunda çok önemli destekler veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Bakan Varank'a içinde Anadolu renkli Togg'un yer aldığı NFT (nitelikli fikri tapu) tablo hediye etti.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.