FETÖ'cülerin çaresizlikleri telefon görüşmelerine yansıdı

FETÖ'cüler kıskaç altında, güncel yapılanması deşifre edildi. Örgüt içi yazışmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye girdi.

Telefon konuşmaları 2020-2022 yılları arasına ait. Örgüt üyeleri yurt dışına kaçmak için arayış içinde. Ancak örgütün sözde yöneticilerinden referans şart.

Firarilerden akıl aldılar

Firari sanıklardan Faruk D. "Şu an ben tek başıma sizi buraya getiremem, öyle bir yetkim yok çünkü referans almam gerek" sözleriyle örgüt üyeleriye görüştü.

Örgütün çaresizliği telefon konuşmalarına bu şekilde yansıdı. İddianameye kaçış rotaları da girdi.

Telefonun ucunda Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan örgüt üyesi vardı. Kendisinden destek bekleyen teröriste acizliğini itiraf etti. Örgüt üyeleri avukatlardan da destek aldı. Firariler infaz hesabına göre teslim olmayı araştırdı.

FETÖ içinde ihbar edilme korkusu

Çaresizlikleri hemen her konuşmaya yansıdı. Hücre evlerinde de yeniden toplandıkları ortaya çıktı. Örgüt içi ihbardan korkan teröristler gizlilik derecelerini artırdı.

11 sanığın yer aldığı dava aralık ayında İstanbul 28'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

Haber: Hilal Yıldırım