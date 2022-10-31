Trabzon'da balıkçıların tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor

Trabzon ve ilçelerindeki limanlardan Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda avladıkları palamutla kıyıya dönmeye devam ediyor.

1 Eylül'de sona eren denizlerdeki av yasağının ardından kasalarını palamutla doldurmaya başlayan balıkçılar büyüklüğüne göre bunların tanesini 25, 40 ve 50 liradan satışa sunuyor.

Balıkçılardan Gökmen Aydın, AA muhabirine, palamut avının uzun yıllardan sonra ilk defa bu sezon iki ay süreyle devam ettiğini söyledi.

Fiyatların uygun olduğunu belirten Aydın, "Etten ve tavuktan daha ucuz şekilde satıyoruz. Şu anda insanlar artık aldıkları balıkları kış için dolaplara koyuyor. Fiyatlar 3-4 tanesi 100 liradan başlıyor ve yukarı doğru çıkıyor. Boy boy ve tazelikleri hepsinin aynı." dedi.

Aydın, geçen yıla göre palamudun daha fazla olduğuna değinerek, "Bir hafta ile 10 gün arasında daha bu bolluk devam eder ve sonra bitecektir." ifadesini kullandı.

Vatandaşların palamuda olan ilgisinden memnun kaldıklarını aktaran Mehmet Can Örseloğlu ise bu sene beklenenlerin üzerinde palamut avında bolluk yaşadıklarını vurguladı.