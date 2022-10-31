Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 16:27
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimyacı olan ve Ankara'da yaşayan kızı Aslı Baykal (57), CHP'den istifa etti. Aslı Baykal, bu haberi sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı görsel ile paylaştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız