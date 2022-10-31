Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı

Bakan Özer'den 'öğretmenlik kariyer basamakları sınavı' açıklaması
Bakan Özer'den 'öğretmenlik kariyer basamakları sınavı' açıklaması
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sponsorlu İçerik
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, görevden affını istedi
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, görevden affını istedi
Ekim enflasyonu perşembe günü açıklanacak
Ekim enflasyonu perşembe günü açıklanacak
MEB, okul kantinlerinde kira artışını sabitledi
MEB, okul kantinlerinde kira artışını sabitledi
KDK'dan tavsiye kararı: Promosyonlar güncellensin
KDK'dan tavsiye kararı: Promosyonlar güncellensin
KPSS soruşturmasında savcı, Danıştay'a başvurdu
KPSS soruşturmasında savcı, Danıştay'a başvurdu
İkinci el oto piyasasında Togg rüzgarı
İkinci el oto piyasasında Togg rüzgarı
Milyonlarca çalışanın gözü kasım ve aralıktaki düzenlemelerde
Milyonlarca çalışanın gözü kasım ve aralıktaki düzenlemelerde
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Nüfus müdürlüklerinden randevuya gitmeyenleri caydıracak uygulama
Nüfus müdürlüklerinden randevuya gitmeyenleri caydıracak uygulama
Erdoğan: Anayasa değişikliğiyle aileyi korumayı hedefliyoruz
Erdoğan: Anayasa değişikliğiyle aileyi korumayı hedefliyoruz
'Efsane' indirimlere karşı 'dikkatli olun' uyarısı
'Efsane' indirimlere karşı 'dikkatli olun' uyarısı
KPSS soruşturmasında eski ÖSYM Başkanı şüpheliler arasında
KPSS soruşturmasında eski ÖSYM Başkanı şüpheliler arasında
Erdoğan: İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğiz
Erdoğan: İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğiz
SGK hizmetlerinin dörtte birinden fazlasını e-Devlet taşıdı
SGK hizmetlerinin dörtte birinden fazlasını e-Devlet taşıdı
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Altının gram fiyatı 982 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 982 lira seviyesinden işlem görüyor
EYT'de 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek
EYT'de 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek
Sosyal konut başvuruları için son gün
Sosyal konut başvuruları için son gün
Aile baskısına sessiz kalan erkek tam kusurlu
Aile baskısına sessiz kalan erkek tam kusurlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı
İYİ Parti ikna olmuyor: Yavaş ve İmamoğlu'nun adı zikrediliyor
İYİ Parti ikna olmuyor: Yavaş ve İmamoğlu'nun adı zikrediliyor
Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı - Haritalı
Otomobillerini Togg için şimdiden satışa çıkardılar
Otomobillerini Togg için şimdiden satışa çıkardılar
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki
Togg dünya basınında...
Togg dünya basınında...
Karamollaoğlu, yeniden Saadet Partisi'nin Genel Başkanı
Karamollaoğlu, yeniden Saadet Partisi'nin Genel Başkanı
Bakan Nebati: Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz
Bakan Nebati: Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz
'Zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmeli'
'Zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmeli'
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 106,2 artışla 331,4 milyar liraya çıktı. KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü ise aynı dönemde 55,8 artarak 483,4 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 19:47
Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Bakanlığın portföyünde toplam 19'u KİT, 4'ü kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 31 kamu işletmesi yer aldı. Performans açısından değerlendirildiğinde 2021 yılında KİT sisteminin brüt satışları 2020 yılına kıyasla yüzde 106,2 artışla 331,4 milyar liraya ulaştı. Brüt satışlardaki artış, ağırlıklı olarak BOTAŞ'tan kaynaklandı.

KİT sistemi, 2021 yılını yaklaşık 11,1 milyar lira faaliyet zararı ile kapattı. Söz konusu faaliyet zararının oluşmasında, brüt satışları bir önceki yıla göre yüzde 106,2 artarken, satış maliyetlerinin yüzde 131,3 artması etkili oldu. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin ardından sistemin 2021 yılı dönem net zararı 24,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

- KİT'lerin bilanço durumu

KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 55,8 artışla 483,4 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl aktif büyüklüğünün gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı ise yüzde 6,7 olarak hesaplandı. Aktif büyüklükteki artış da ağırlıklı olarak dönen varlıklardaki artıştan kaynaklandı.

Toplam öz kaynak büyüklüğü 2021'de yüzde 8,8 artışla 194,7 milyar liraya çıktı.

Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucunda KİT sisteminin toplam nominal sermayesi 2020 yılına göre yüzde 49,5 artış gösterdi ve 350,2 milyar liraya yükseldi. Bu KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİT sisteminin toplam ödenmiş sermayesini yüzde 37,8 artırarak 258 milyar liraya çıkardı.

KİT sisteminin pasif yapısı incelendiğinde, yabancı kaynakların öz kaynaklara oranla daha fazla olduğu dikkati çekti.

Öz kaynaklar, toplam pasifin yüzde 40,3'ünü oluştururken yabancı kaynakların oranı yüzde 59,7 olarak belirlendi.

- İstihdam giderleri arttı

KİT'lerde 2001 yılında yaklaşık 165 bin 359 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı giderek azaldı. 2021'de istihdam edilen kişi sayısı 99 bin 378 bin seviyelerine indi.

Portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri, söz konusu dönemde, yüzde 23,5 artışla 17,3 milyar liraya ulaşırken, gelir tablosuna yansıtılan toplam KİT satış ve faaliyet giderlerinin yüzde 5,1'i istihdam giderinden oluştu.

Bu arada, KİT'lerin bünyesindeki bir çalışanın işverene maliyeti 2021'de memurlar ve sözleşmeli personel için aylık ortalama 12 bin 259 lira ve işçiler için aylık ortalama 16 bin 407 lira oldu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
KDK'dan tavsiye kararı: Promosyonlar güncellensin
KDK'dan tavsiye kararı: Promosyonlar güncellensin
Okul bahçesinde drift atan araca 16 bin 669 lira ceza
Okul bahçesinde drift atan araca 16 bin 669 lira ceza
Nüfus müdürlüklerinden randevuya gitmeyenleri caydıracak uygulama
Nüfus müdürlüklerinden randevuya gitmeyenleri caydıracak uygulama
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Üzeyir Çakır atandı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Üzeyir Çakır atandı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan operasyonu başlatıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan operasyonu başlatıldı
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik tebliğde düzenleme yapıldı
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik tebliğde düzenleme yapıldı

Bu Habere Tepkiniz

Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, yurtdışında bulunan öğretim elemanının görevden çekilmiş sayıldığına dair kararın e-posta yoluyla kendisine tebliğ edilmesinin ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar verdi!
31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erken Al, Az Öde, Tarihleri Sonra Belirle.

Erken Al, Az Öde, Tarihleri Sonra Belirle.

https://halalparadisedidim.com/2023-erken-rezervasyon.aspx?utm_source=memurlar&utm_medium=mobil-web_advertorial&utm_term=erken_rezervasyon
Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?

Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında e-kurs öğretmen havuzunda farklı okullardan ilgili branşlara başvuru varken, okullardaki müdür ve müdür yardımcılarına Destekleme ve Yetiştirme Kursları görevi verilir mi?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütüldüğünden bahisle; söz konusu kurumda görev yapan müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20.09.2021-20.05.2022 tarihleri arasında aylıksız izne ayrılan öğretmene 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32'nci maddesi uyarınca ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ne şekilde ödeneceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

İlkokul öğretmeni olarak görev yapmakta iken sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında bir memuriyete atanan ve halen İstanbul ili, . İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, aylığından kesilen İLKSAN aidatları nedeniyle emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve aidat iadesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan Daire kararını onadı.
Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?

Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?
Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay Başkanlığı, bölüm başkanlığı atamalarında üst unvan kuralına dikkat etmeyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini uyardı!
Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusunu görüş yazısı ile cevapladı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı, ilk kez sergilendi

Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı, ilk kez sergilendi

Türk savunma sanayisinin çeşitli insanlı/insansız hava platformlarında kullanılabilecek yeni silah sistemi Kayı ilk kez vitrine çıkarıldı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), mühimmat teknolojilerindeki kabiliyetlerini SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na taşıdı.
Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
Haftanın fırsat ürünleri (31-06)

Haftanın fırsat ürünleri (31-06)

31 Ekim 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.