Fatih'te apartman içerisinde parçalanmış ceset bulundu

Olay, Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi İzci Türk Sokak'ta saat 15.00'da yaşandı. İddialara göre, apartmanda yaşlı bir adama ait parçalanmış halde ceset bulundu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bulunduğu apartmanda çalışma yaptı. Apartmanda yapılan çalışmaların ardından parçalanmış ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Olay yerindeki detaylı incelemelerinin ardından polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"1 hafta önce kaybolan adamın cesedi bulunmuş"

Yaşanan olayın cinayet olduğunu iddia eden mahalle sakini Kürşat Cebeci, "Ben burada misafirim, yeni geldim. Buraya geldiğimde polisler vardı. İddiaya göre 1 hafta önce burada öldürülen bir adamın cesedi bulunmuş. Cesedin parçalara ayrıldığını söylüyorlar, ne kadar doğru bilmiyorum. Kim olduğunu, yaşını bilmiyorum. Cenaze aracı geldi, cesedi götürdüler. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını yapmışlar. Yaşlı biri olduğunu duydum" dedi.