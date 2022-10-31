2 kardeş eve giderken silahlı saldırıda öldürüldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeş, hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 21:32
İpekyol Mahallesi'ndeki husumetli 2 aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada ağır yaralanan M.A. ile C.A, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı iki kardeş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız