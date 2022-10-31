Putin: Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin, Avrupa'ya gaz tedariki için gaz merkezi olarak seçilmesine gelince. Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor" ifadelerini kullanarak, "Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 23:45
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin, Avrupa'ya gaz tedariki için gaz merkezi olarak seçilmesine gelince. Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor" ifadelerini kullanarak, "Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız