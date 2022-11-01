1 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın 2023 yılı bütçesi görüşmelerine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"na katılacak.

- Bakan Soylu, YÖK Başkanı Erol Özvar ile imzalayacağı "YÖK ile Muhtar Akademisi Protokolü" ve "YÖK ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Protokolü" imza törenlerine de iştirak edecek.

(Ankara/09.45/15.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iki bakanlık arasında düzenlenen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

- Bakan Kirişci, "15. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 15. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı"na da iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Adana/12.00)

4- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜREK 2022 - Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi açılış töreni ile toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

(İzmir/09.30-11.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev ile bir araya gelecek.

(Edirne/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/17.00)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu bölge toplantısına katılacak.

(Trabzon/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı ve son hafta maçları başlayacak; A, B, C ve D Gruplarında mücadele tamamlanacak.

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Polonya'nın Slask Wroclaw takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Wroclaw/22.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Bahçeşehir Koleji deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla karşılaşacak.

(Prag/20.30)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-PTT maçıyla başlayacak.

(Adana/17.30)

5- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'la yapacağı derbinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak. Antrenman öncesi futbolculardan Juan Mata, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/10.45)