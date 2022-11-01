Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde, 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.