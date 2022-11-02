Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmeli

Ankara Üniversitesi tarafından 28 Ekim 2022 günü Resmi Gazete'de çok sayıda öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlan edilen kadrolara baktığımızda; Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Çevre mühendisliği alanında lisans, çevre teknolojileri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak" şartı arandığı görülmektedir.

Bu ilanı üç yönden eleştirmek için düşüncelerimizi sizlerle paylaşalım.

1- Öncelikle Acil Durum ve Afet Yönetimi gibi doğrudan sahaya ve çok önemli bir konuda nitelikli ara eleman yetiştirecek bir programda ilgili Lisans mezunlarına başvuru şansı verilmemesi son derece üzücüdür. Ülkemizde Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında hem lisans düzeyinde hem de tezli yüksek lisans düzeyinde mezunlarımız bulunmaktadır.

İlgili programın akademik kadrosuna baktığımızda da, henüz Acil Durum ve Afet Yönetimi konusunda lisans ya da lisansüstü eğitimini tamamlamış akademisyen olmadığını görüyoruz.

Bu bakımdan, Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunları adına söz konusu ilanda güncelleme yapılarak başvuru şansı verilmesini talep ediyoruz.

2- İlanda başvuracak adayların en az 2 (iki) yıl üniversitelerde çalışmış olması istenmiştir. Öğretim görevlisi kadrolarında tecrübe şartı aranmakla birlikte ilgililerin ders vermekle görevli oldukları için daha çok ders verme deneyimi aranması bilinen bir durumdur. Ancak söz konusu ilanda ders verme tecrübesi yerine genel olarak çalışma şartı aranmıştır. Haliyle bu ilana üniversitelerde herhangi bir kadroda bulunan ve ders verme tecrübesi olmayan kişilerde başvurabilecektir.

3- "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; "İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir." hükmü uyarınca Ankara Üniversitesi tarafından verilen ilanda yer alan tecrübe şartının hangi öğrenim düzeyinden sonra olduğu belirtilmemiştir. Bu ilanın usul yönünden de düzeltilmesi gereken bir noktasıdır.

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, Ankara Üniversitesi tarafından Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünde ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna ilgili alanda lisans ya da lisansüstü eğitimini tamamlamış kişilerin başvurusuna imkan verilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz.



