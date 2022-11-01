İstanbul'da emekli albayın sır ölümü! Yatak odasında bu not bulundu

54 yaşındaki emekli Albay Mehmet Sabancı, dün sabah İstanbul'a geldi. Sabancı banyoya girdi ve bir süre sonra silah sesi duyan eşi Serap Sabancı ve kayınvalidesi Selver Akar, içeri girdiklerinde albayı yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde albayın emekli polis olan eşinin beylik tabancasıyla vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tabancaya el konuldu.

Evde de inceleme yapan polis ekipleri, albayın yatak odasında küçük bir kağıda yazılmış not buldu. Albayın kaleme aldığı değerlendirilen notta, "Mücadele edemeyeceğim, benim suçum, kimsenin suçu yok. Kendi isteğimle gidiyorum. Beni affedin. Annene sahip çık. Sizi çok seviyorum" ifadelerinin yazılı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından albayın cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin albayın intihar ettiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.