Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 10:31
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu ele alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız