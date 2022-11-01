Dolar günü 18,61 TL'den tamamladı
Dün 18,2284 ile 1,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 18,61'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6150
|18,6160
|18,6170
|18,6180
|Avro
|18,4070
|18,4080
|18,3980
|18,3990
|Sterlin
|21,3680
|21,4750
|21,3020
|21,4080
|İsviçre Frangı
|18,5190
|18,6120
|18,5820
|18,6750
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5850
|18,6650
|18,5870
|18,6670
|Avro
|18,3670
|18,4470
|18,3580
|18,4380
|Sterlin
|21,3080
|21,5180
|21,2420
|21,4520