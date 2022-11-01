Hürriyet ve Kanal D binaları da Ziraat Bankası'nın oldu

Demirören Holding, eski Doğan Medya Grubu'nu satın almak için başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankalarından aldığı kredileri geri ödeyemediği için, krediye teminat gösterilen varlıklarını birer birer kaybetmeye devam ediyor.

Kemer Golf & Country Club arsasından sonra, grubun gazete ve televizyon istasyonlarının yönetim merkezi olan Bağcılar'daki DMC binaları ve bu binaların arkasındaki dev araziler de 28 ekim itibarıyla Ziraat Bankası'nın şirketi Ziraat Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı'na devredildi, tapu devirleri gerçekleşti.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Ziraat GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, mülkiyeti Ziraat Bankası'nda bulunan Bağcılar'daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair iş birliği protokolü imzalandığı kaydedildi.