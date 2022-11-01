'150 bin vatandaşın tarım, hayvancılık alanlarla eğitim almalarına imkan sağlandı'

Milli Eğitim Bakanı Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Köy Yaşam Merkezleri Projesi İşBirliği Protokolü"nü imzaladı.

Özer, Tarım ve Orman Bakanlığındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Köy Yaşam Merkezleri Projesi'nin yazın başlatıldığını, atıl duran köy anaokulları ve ilkokullarının, köydeki vatandaşların tarım, hayvancılık ve kişisel gelişimleriyle ilgili eğitim merkezi haline getirildiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının, yetişkinlere Halk Eğitim Merkezi üzerinden kurslar düzenlediğini aktaran Özer, son 20 yıldaki yatırımlarla eğitimde önemli bir dönüşümün gerçekleştirildiğini kaydetti.

Mahmut Özer, Türkiye'de ilk kez okul öncesinden orta öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranının yüzde 90'ların üzerine çıktığını, 2000'li yıllarda yüzde 11 seviyesinde olan 5 yaş okullaşma oranının, yüzde 97'ye ulaştığını söyledi.

Bakan Özer, bu yıl her ay 1 milyon vatandaşa bakanlığın kurslarıyla ulaşmayı hedeflediklerini anımsatarak, "10 ay biterken yaklaşık 10 milyon 500 bin vatandaşımıza ulaştık. Yıl sonu itibarıyla 12 milyon vatandaşımıza 3 binin üzerinde kurslarla eğitim verme imkanına kavuşacağız." dedi.

Köy Yaşam Merkezleri Projesi ile atıl duran köy okullarını revize ettiklerini dile getiren Özer, iki ayda 2 bin köy okulunu onarımdan geçirdiklerini ve gerekli mevzuat düzenlemelerini yaptıklarını aktardı.

Özer, köyde yaşayan insanların tarım ve hayvancılıkla ilgili kapasitelerini ve bilgilerini sürekli güncelleyecekleri eğitim ortamını teşekkül ettirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

- "Yıl sonuna kadar Türkiye'de kapalı hiçbir köy okulu bırakmayacağız"

Tarım ve Orman Bakanlığının, kursların organizasyonuna çok destek verdiğini belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar köydeki 150 bin vatandaşımızın tarım, hayvancılık ve bağlantılı diğer alanlarla ilgili eğitim almalarına imkan sağlanmış oldu. Bugünkü işbirliğimizle bunu bir aşama daha üste taşıyacağız. Köydeki yaşayanların tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü eğitim almaları, mevcut eğitimlerin güncellenmesi, aynı zamanda o okulların içinde bulunan alanlarda üretim yapılması ve üretimden elde edilen gelirlerin kadınlarımızın istihdamına katkı sunacak şekilde düzenlenmesiyle ilgili çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Yıl sonuna kadar Türkiye'de kapalı hiçbir köy okulu bırakmayacağız. Bu protokol sadece 2 bin tane köy yaşam merkezini kapsayan bir protokol olmayacak, Türkiye'deki tüm köy okullarını kapsayan kapsamlı protokole dönüşmüş olacak."

Bakan Özer, köylerde özellikle kadın istihdamını güçlendirecek projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.