Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı yazılı sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı yazılı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Kasım 2022 14:46
(01 Kasım 2022)
2022 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı
10 - 11 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı'na (2022-Sayıştay Yazılı) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 01 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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