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Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca ödenen aylık ücret arttırıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 14:50
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Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca ödenen aylık ücret arttırıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

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