Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 15:18
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Melikgazi ilçesinde olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız