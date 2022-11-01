44 yıllık uzman doktor, çalıştığı hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesinde kalp yetmezliği sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden Uzm. Dr. Mestan Ay cenazesi, Pazar Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 9 yılı başhekimlik olmak üzere 35 yıldır görev yaptığı Alaşehir Devlet Hastanesi bahçesine getirildi. Cenazeye, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökücüoğlu, Mestan Ay'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Alaşehirliler tarafından oldukça sevilen ve hemen hemen her evde bir hasta tedavisi yapan Mestan Ay'ın cenazesine katılanlar cami bahçesine sığmadı ve caminin etrafındaki sokak ve caddelerde cenaze namazı için saf tuttu.

Hastane çalışanlarının göz yaşları arasında konuşan Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kadir Gem, "Mestan Bey hem meslek hayatıyla hem de özel hayatıyla bizlere örnek olmuş bir abimizdi. Biz ona hep Mestan Abi diye sesleniyorduk. Sabaha karşı vefat haberini alınca içimize bir matem yas havası çöktü. Eksikliğini Alaşehir ve hastane olarak çok hissedeceğiz. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun, yakınlarına sabırlar versin. Bazen kelimeler meramımızı anlatmaya yetmiyor. Tanıyan tanımayan herkesin sevebileceği çok sevdiğimiz bir abimizdi. Alaşehir için de bir çok hizmette bulundu. Hem sağlık olarak, hem de hastanenin yapılmasında, diyaliz ünitesinin açılmasında büyük hizmetlerde bulundu. Özverili bir çalışma yaptı. Son güne kadar da görevinin başındaydı. Eksikliğini her gün hissedeceğiz. Allah yakınlarına sabır versin, mekanı cennet olsun." dedi.

Hastane çalışanlarından helallik alınmasının ardından Mestan Ay'ın cenazesi doğum yeri olan Çavuşlar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mestan Ay, 37 yılı uzman olmak üzere 44 yıldır hekimlik görevini yerine getiriyordu.