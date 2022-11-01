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AYM'nin 'hak ihlali' kararının ardından Davutpaşa davası yeniden başladı

Davutpaşa'da 2008 yılında 21 kişinin öldüğü, 115 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin, 4 sanığın yargılandığı davanın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yaşam hakkının ihlal edildiği yönündeki kararının ardından yeniden görülmesine başlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 16:12
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AYM'nin 'hak ihlali' kararının ardından Davutpaşa davası yeniden başladı

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Feruz Kutsal, Rüstem Tekin, Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz katıldı. Duruşmada bir takım müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Yeniden yeniden yargılanmanın yapılmasını talep eden avukatlar, kanun gereği önceki hakimin bu davada tekrar görev alamayacağı görüşünü belirtti. Cumhuriyet savcısı da AYM'nin kararı gözetilerek CMK'nin 23/3 maddesi uyarınca önceki heyette yer alan mahkeme başkanının çekinmesine karar verilmesini istedi. Kararda ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılacak yeniden yargılamada kanuna göre önceki mahkeme başkanının görev almaması gerekti için Başkan Cüneyt Akdeniz davadan çekinmesine, başka bir hakimin görevlendirilmesine karar verildi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Adliye önünde basın açıklaması yapan müşteki avukatı Özlem Özkan, "Bizler bugün burada yaklaşık 15 senedir devam ettirmiş olduğumuz hukuk mücadelesini Davutpaşa'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin yakınları, aileleri olarak buradayız. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında yeniden yargılama başladığı için, bir adalet mücadelesi hala devam ettiği için bir tarafımız iyi bir tarafımız ise bu kadar uzun süredir devam eden ve bir türlü sorumluların gerçekten etkin bir şekilde yargılanmadığı, cezalarını almadığı bir süreçle karşı karşıyayız. Bugün yeniden yargılama yapılmasının ilk aşamasındayız. Bir önceki başkan halen 6. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı olarak görev yaptığı için ve bu yargılamaya bakamayacağı için 7. Ağır Ceza Mahkemesine dosyanın gönderilmesine karar verdi. Yeniden yargılama Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu yaşam hakkı ihlali nedeniyle ve etkin bir soruşturma yapılmamış olması nedeniyle verildi. Yeniden yargılama demek aslında bizce bitin sorumluların tekrar mahkeme huzuruna ve sanık sandalyesine oturtulması demek" dedi.

İdris Çabuk, "İş cinayetleri davalarını takip edin. Bir kişi olması önemli değil, 1 kişi,5 kişi, 10 kişi bu sayı 300 kişiye kadar bile çıkabiliyor. Acı bir tablo ama davanızı takip ederseniz bir sonuç alabiliyorsunuz. Ne kadar dava takip edilirse iş cinayetlerinde azalma o kadar fazla olur" şeklinde konuştu.

"O yerin güvenli bir yer olduğuna inanarak çalışayım"

Eşini patlamada kaybeden Fadime Tayranoğlu, "Bizim yaklaşık 15 yıldır çabamız bir sonraki iş kazası olmasın diye. Sabah evden çıkarken akşam eve dönebilecekmiyim korkusu olmasın. Ben bir iş yerine gidip çalışıyorsam eğer o yerin güvenli bir yer olduğuna inanarak çalışayım. Adaletin olduğunu bilerek çalışayım. Bunun mücadelesini de sonuna kadar vereceğim" dedi.

İstanbul Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin davanın 2014 yılında karar çıkmış, Yargıtay ise 10 sanık hakkında verilen kararın 7 sanık yönünden bozulmasına hükmetmiş, 3 sanık hakkında verilen beraat kararını ise onamıştı. 4 sanığın yargılandığı dava ise Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmüş, davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme 2 sanık hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 10'ar ay, diğer 2 sanık hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Patlamadan 14 yıl sonra Anayasa Mahkemesi, "yaşam hakkının ihlal edildiğine" karar vererek yargılamanın yeniden yapılmasına ve başvuruculara 1 milyon 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

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