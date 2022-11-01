Şiddet uygulayan kocasını öldüren kadına ceza verilmedi

Konya'da kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını bıçakla öldüren sanığın eylemi, "meşru müdafaa" sayılarak hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Fatma K, avukatı ile müştekiler katıldı.

Söz verilen sanık Fatma K, "Olay nedeniyle üzgünüm. Benim öldürme kastım yoktu. Korkutmak amacıyla elime bıçak almıştım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Maktulün babası Ferruh K, gelininin cezalandırılmasını istemediğini belirterek, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Sanıktan şikayetçi değilim." ifadesini kullandı.

Sanığın kayınvalidesi Güllü K. de şikayetçi olmayarak, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Gelinimin cezalandırılmasını istemiyorum. diye konuştu.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, olay günü sanık ve maktul arasında tartışma yaşandığının, arbedeye dönüşen tartışma sırasında maktulün sanık ile çocuklarını darbettiğinin, çocuğu H.K'nin kafasını duvara vurduğunun, sanığın bu eylemi sonlandırmak amacıyla maktule karşı bıçak savurduğunun anlaşıldığını belirtti.

İddia makamı, sanığın olay sırasında öldürme kastıyla hareket etmediğinin tespit edildiğini belirterek, sanığın "Eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Heyet, "eşini kasten öldürdüğü" gerekçesiyle hakkında dava açılan Fatma K'nin maktulün eylemlerine karşı meşru savunma hakkını kullandığı, eyleminin o an için mazur görülebilir bir heyecan, korku veya telaştan ileri geldiği değerlendirmesini yaparak sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Sanık Fatma K, duruşma sonrası gazetecilere, "Ceza almadım. Avukatımın, hakimlerin ve savcılarımızın sayesinde. Onlara bin kere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Adalet yerini buldu." ifadesini kullandı.

Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Fatma K. 4 Ocak'ta eşi Mustafa K'yi (48) ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış, 22 Haziran'daki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.