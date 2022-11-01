'Kızılırmak cinayeti' davasında iki güvenlik görevlisine istenen ceza belli oldu

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Ş.E. (35) ve S.A. (32) hakkında hazırlanan iddianame, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden arkadaş olan gençler Şeyma Demir (19) ve Hasan Aydoğan'dan (21) haber alamayan ailelerinin 24 Mart 2022'de kayıp ihbarında bulunmasıyla başlatılan arama çalışmalarında gençlerin cenazesinin Kızılırmak'ta bulunduğu ifade edildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gençlerin en son görüldüğü Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinden itibaren güvenlik kamerası görüntülerini incelediği belirtilen iddianamede, olayın failleri olarak tespit edilen güvenlik görevlileri Ş.E. ve S.A'nın gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı anımsatıldı.

Alınan ifadeler ve güvenlik kamerası görüntülerinden gençlerin, kendilerini polis olarak tanıtan Ş.E. ve S.A. tarafından elleri kelepçeli halde başka bir araca bindirilerek Kortulu köyüne götürüldüğünün anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, burada önce cinsel istismarda bulunulan kızın sonra da erkeğin tabanca ile başlarına ateş edilerek öldürüldüğü, otomobilin bagajına konulan gençlerin Kızılırmak'a bırakıldığı bilgisi verildi.

İddianamede, suçlamaları kabul etmeyen sanıkların suçu birbirlerinin üzerine attığına işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheliler beyanlarında suçlamayı kabul etmeyip, eylemleri diğer şüphelinin gerçekleştirdiğini, kendisinin ise korkması nedeniyle katıldığını beyan etmiş ise de tüm dosya kapsamı dikkate alındığında şüphelilerin ilk başta birlikte maktullerin bulunduğu aracın yanına gidip, maktullerin araçtan inmesinden sonra S.'ye ait araca elleri kelepçeli olarak bindirdikleri, herhangi bir şekilde diğerine engel olmağı, maktulleri araçla ilk olay yeri olan her ikisinin de öldürüldüğü kısma götürdükleri anlaşılmıştır. Burada birinin diğerinin eylemini engelleyici herhangi bir faaliyette bulunmadığı, aksine Şeyma Demir araç içindeyken diğer maktul Hasan Aydoğan'ı araçtan uzaklaştırıp başında beklemek suretiyle eylemi kolaylaştırdıkları, her iki maktulü öldürdükten sonra bagaja koydukları, buradan Kızılırmak kenarına getirip birlikte suya attıkları belirlenmiştir."

İddianamede, iki genci öldürerek Kızılırmak'a attıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

- Olay

Kırşehir'de iki gençten 24 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi 27 Mart, Hasan Aydoğan'ın cenazesi de 9 Haziran'da Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti.

Gençleri öldürdükleri iddia edilen Ş.E. ve S.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanmış, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmıştı.