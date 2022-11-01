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YÖK Başkanı Özvar: YÖK'ün 'sızma yoktur' gibi beyanatı yok

KPSS soruşturmasıyla ilgili ön inceleme raporuna ilişkin açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bazı gazetelerde şöyle yayımlanıyor, 'YÖK dedi ki sızma yoktur.' YÖK'ün böyle bir beyanatı yok. İşin arka tarafında birinin bir başkasına soruyu sızdırdığı veya sızdırmadığına dair o bilgiyi adli inceleme yapma yetkimiz yok" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 18:45
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YÖK Başkanı Özvar: YÖK'ün 'sızma yoktur' gibi beyanatı yok

YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK'te 2022-Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik soruşturmaya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YÖK tarafından hazırlanan ön inceleme raporunun savcılığa gönderildiği, savcılıkça sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığı yönünde iddialara yönelik konuşan Özvar, "Büyük ölçüde soruşturmaya, daha doğrusu karşılıklı sorgu-sual, ifade alma biçiminde gerçekleşiyor. İşin arka tarafında birinin bir başkasına soruyu sızdırdığı veya sızdırmadığına dair o bilgiyi adli inceleme yapma yetkimiz yok. Bizim yaptığımız husus teşkil ettiğimiz inceleme kurlunun bu sorularla alakalı aynılık var mı yok mu. Benzerlik var mı yok mu bunları tespit etmek. Bu süreçte ihmali bulunan idareci veya bir başka çalışan varsa onun hakkında tespitlerde bulunmak. Yoksa ancak savcılıktan alınan yetkilerle o görüşmelerin tespit edilmesi, konuşmaların dinlenmesi gibi daha başka süreçleri gerektiren bilgilileri veya istihbarata ulaşma yetkimiz yok" dedi.

"Bizim adli soruşturmayı ön inceleme ile yapma yetkimiz söz konusu değil"

Özvar, soruların sızdırılmasıyla ilgili sürece ilişkin şunları aktardı:

"Sızdırıldığını nasıl bilebilirsiniz? Bir kişi çalışıyor, o kişi başka birisine diyelim ki soruyu gönderiyor. Bunu nereden tespit edebilirsiniz? Ancak telefon kaydından, WhatsApp kaydından tespit edebilirsiniz. Bunu yapabilmek ise ancak adli soruşturma ile elde edilebilecek bir şey. Bizim bunu ön inceleme ile yapma yetkimiz söz konusu değil. Bundan sonra savcılık işin o tarafının arkasına bakacak. Bir de ancak Devlet Denetleme Kurulu'nun çıkartabileceği bir şey. Bizim yaptığımız bir sorularla alakalı, iki idare süreçlerle alakalı sıkıntılar var mı yok mu asıl olarak bunları görmek. Zaten YÖK Başkanı olarak soruşturma heyetine bir etkide bulunamazsınız. Kendi hür görüşleriyle orada bütün incelemeleri, çalışmaları tamamlayıp, rapor haline getirip ön inceleme olarak bu durumu tespit oluyorlar. Burada savcılığa intikal eden bir husus tespit ediyor olması önemli ön inceleme raporunda."

"Savcıdan sonra başkaları hakkında izin istenmesi, Danıştay'a başvurması hukuki bir süreç"

Özvar, inceleme raporunun kendisinin paylaşıp paylaşmadığıyla ilgili "Ben hiçbir şekilde bunu yapamam. Böyle bir yetkim de yok. Savcıdan sonra başkaları hakkında izin istenmesi, Danıştay'a başvurması tamamen sağlıklı yürüyen, hukuki bir süreç. Yolunda gittiğini gösteriyor. Biz de bunları takip ediyoruz. O konuda da biz üzerimize düşeni mutlaka yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YÖK'ün 'sızma yoktur' gibi beyanatı yok"

Bazı basın yayın organlarında yer alan 'YÖK'ün inceleme raporu yayımlandı. Raporda sızma olmadığı tespit edildi' haberlerini yalanlayan Özvar, "Bazı gazetelerde şöyle yayımlanıyor, 'YÖK dedi ki sızma yoktur.' YÖK'ün böyle bir beyanatı yok. Arkadaşlara diyorum ki aman buna dikkat edin. Bizim ağzımızdan da sürçü lisan olabilir, insanlık halidir ama buna dikkat edin diyorum" diye konuştu.

İptal edilen KPSS'de 5 sorunun benzerliğine ilişkin ön incelemede bunun çok ayrıntılı olarak araştırıldığına dikkati çeken Özvar, "Ön incelemede bu çok ayrıntılı yapılmış vaziyette. O sebeple bunlar daha da önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Ön incelemenin arkasından soruşturma geliyor. Onlar sonucunda ortaya çıkacak bir şey. Biz bu konularda oldukça ölçülü, dikkat eden bir üslupla yürütmeye çalışıyoruz ve kimsenin aklında da bir istifham uyanmasını da istemiyoruz" dedi.

KPSS soruşturmasında uzmanların ilerleyişi hakkında bilgi veren Özvar, "Burada uzmanların söylediği, sorunun bir kökü var. Kökte aynılık var mı yok mu bunlara bakıyor uzmanlar. Kelime, yüklem benzerlikleri önemli değil. Soruların şıkları aynı mı değil mi, bunları ikinci plana itiyorlar. Kök üzerinden bir çalışma yapıyorlar, orada bir aynılık varsa o zaman üzerine gidiyorlar. Bazen soru şıkları aynı bile" ifadelerini kullandı.

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