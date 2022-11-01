Erdoğan'dan enflasyon, fahiş fiyatla mücadele, esnaf ve çiftçi için talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon, fahiş fiyatla mücadele ve esnafın kredi mağduriyeti konusunda somut adımların atılması konusunda talimat verildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve bakanlarla AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde fahiş fiyat artışları, esnafların yaşadığı kredi sorunları, çiftçiler ve meclis çalışmaları vardı. Erdoğan, milletvekillerinin illerindeki sorunları dinledi, vekillere ve bakanlara alanlarıyla ilgili talimatlar verdi.

Erdoğan'dan esnafların kredi mağduriyeti giderilsin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine "seçime kadar illerinizdeki eksikleri giderin sorunlara odaklanın" talimatı verdi. Toplantıda seçime yönelik çalışmalar da konuşuldu. Milletvekilleri illerindeki öne çıkan sorunları anlattı. Ortak sorunlardan biri son dönemde özellikle esnafın kredi şikayetlerinin artması oldu. Esnafların kredi konusunda sıkıntı yaşadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlara bu konuda kısa sürede bir çalışma yapılsın talimatı verdi.

"Fahiş fiyatla mücadele konusunda somut adımlar atmak için çalışılsın"

Vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşın son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları sıklıkla dile getirdiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatla mücadele konusunda neler yapılıyor diye sorduğu ve bu konuya ağırlık verilsin talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan, bakanlara seçime kadar enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele konusunda somut adımlar atmak için çalışılsın dedi.

Şikayetlerden biri de çiftçilerin durumuna yönelikti. Toplantıda mazot fiyatları ve çiftçilerin giderleri ile ilgili illerden çok şikayet geldiği de belirtildi. Erdoğan'ın bir talimatı da Tarım ve Orman Bakanı Vakit Kirişci'ye oldu. Kirişci'ye bu konuda yapılan çalışmalar soruldu. Çiftçiye yönelik yeni düzenlemeler yapılsın talimatı verildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinden illerdeki çalışmaların yanı sıra Meclis çalışmalarına da etkin katılmalarını istedi. Meclisin kapalı olduğu günlerde 'illere yoğunlaşılsın' talimatı verdi. Erdoğan ayrıca, boş polemiklerle değil icraatla öne çıkılsın, dedi. Söylemlere dikkat edilmesi konusunda da partilileri uyardı.

Son dönemde AK Parti'den ayrılıyor mu söylentileriyle gündeme gelen Mehmet Kasım Gülpınar'ın da toplantıya katıldığı öğrenildi. Erdoğan Gülpınar'la da özel olarak konuştu, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.