İzne geldiği memleketinde rahatsızlanan polis memuru vefat etti
Batman'da, ailesinin evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden polis memuru Nurullah Unutur (32), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Kasım 2022 22:20
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nurullah
Unutur, izne geldiği Batman'daki ailesinin evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu
yaşamını yitirdi.
Unutur için Batman Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde tören düzenlendi. Törene
Vali Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, Unutur'un yakınları, polis ve
askeri personel katıldı.
Öz geçmişi okunan polis memuru Nurullah Unutur, okunan dualar ve kılınan cenaze
namazının ardından Tilmerç Mezarlığı'nda defnedildi.