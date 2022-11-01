4 bin kişinin katıldığı düğünde Vali de halay çekti

İpekyolu Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda yaklaşık 4 bin davetlinin katıldığı ve sağdıçlığını Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğün 2 gün 2 gece sürdü. Yüksekova'da yaşayan Pinyanişi aşiretine mensup ve Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım'ın kardeşi Sinan Yıldırım'ın düğüne Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit de katılarak halay çekti.

Düğüne İran, Irak ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 4 bin kişi katılırken, davetliler için kavurma, pilav ve cacık ikramı yapıldı. Yerel sanatçıların seslendirdiği Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde, folklor ekibi de sahne aldı.

Güzel bir düğüne ev sahipliği yaptıklarını belirten Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım, "Kardeşim Sinan ve müstakbel eşi Zeynep için yaptığımız düğün törenine binlerin üzerinde misafirimiz geldi. Düğünümüze katılan başta Hakkari Valimiz İdris Akbıyık olmak üzere, iş insanı ve kanaat Önderi Teoman Zeydan'a, bütün hemşehrilerimize, akrabalarıma, arkadaşlarıma ve dostlarıma şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Yıldırım ailesinin düğününe Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kanaat önderi Teoman Zeydan, Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, eski milletvekili Esat Canan, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Anamur, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, il encümeni Nedim Yaşar, STK temsilcileri, Yüksekova Belediyesi personeli, kurum amirleri, kanaat önderleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.