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Bakan Kasapoğlu: Yıl başında burs, kredi ücretlerini güncelleyeceğiz

Yıl başında burs, kredi ücretlerini güncelleyeceklerini belirten Kasapoğlu, kredilerle ilgili enflasyon farkını kaldırarak bir devrimi ortaya koyduklarını, yasalaşma sürecinin Mecliste devam ettiğini aktardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 23:45
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Bakan Kasapoğlu: Yıl başında burs, kredi ücretlerini güncelleyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Kasapoğlu, yapıcı olan tüm eleştirileri not aldıklarını ve tamamını bakanlık olarak değerlendireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Doğruyu yansıtmayan, spekülasyon olan, nitelik taşımayan, maalesef tamamen iddiadan ibaret olan pek çok ifade de işittik. Bu süreçte her bir eleştiriyi elbette cevaplamayacağım. Hakikaten aslı astarı olmayan işlerin peşinden koşacak halimiz yok. İyi niyet taşıdığını inandığım eleştiriye de gerekli cevabı ortaya kocayacağım. Gönlüm şunu arzu ederdi, eleştiri yapanların öneri ve projeyle burada olmaları, bize ışık tutmaları. Muhalefet anlayışı itibarıyla proje ortaya koyan tavrı geliştiremedik. Değerli muhalefetten şunu da beklerdim; İstanbul, İzmir, Ankara'da belediyecilik söz konusu. Burada geliştirilen gençlik projelerini, barınmayla ilgili ortaya konan yaklaşımları bize örnek olarak sunmanızı beklerdim. Maalesef bu anlamda daha çok ama çok mesafe kat etmemiz gerekecek."

Kasapoğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in bütçe sunum kitapçığıyla ilgili eleştirisine ilişkin, "Bir broşür gündeme geldi. Tabii ben Sayın Şener'in AK Parti bütçelerini hem Genel Kurulda hem de diğer ortamlarda anlattığı günleri de çok iyi hatırlıyorum. 'Ah' dedim, 'nereden nereye' dedim. Yalan dünyadır maalesef. Çok iyi anlıyorum Sayın Şener, varoluşunuza yakışan huzursuzluğu görüyoruz. Derler ki 'İnsan kendine bakar.' Bizim ruhumuzu, zihnimizi bilen bilir. Bilmeyen de kendi gibi bilir. Takdiri elbette milletimiz yapacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Yurtlarda talep karşılama oranımız yüzde 97"

Bakanlık yurtları üzerinden yapılan eleştirilere de cevap veren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 milyon öğrenci üzerinden Türkiye'de barınma konusunu hesap edenler var. Bize, 'Rakamlarla gelmeyin.' diyorsunuz. Rakamlarla gelmeyip ne yapalım? Biz yaptıklarımızı, ortaya koyduklarımızı elbette rakamlarla izah edeceğiz. 8 milyon öğrenciye, 8 milyon yatak kapasitesi sağlanmasına yönelik kurgu, yaklaşım gerçekçi değil. 8 milyon öğrencinin yaklaşık yarısı uzaktan okuyor. Diğer yarısı örgün öğrenim, 4 milyon öğrenci. Bunların yarısında fazlası da ikamet ettiği şehirde okuyor, yani aileleriyle yaşıyor. 2022 yılında 850 bin 631 gencimiz örgün öğretimde üniversite kazandı. Bu öğrencilerin 502 bini ikamet ettiği şehirden ayrılarak okumaya gitti. Bu 502 bin öğrencinin 305 bin 80'i yurtlarımıza başvuru yaptı. Ara sınıfları da hesaba kattığımızda 430 bin 176 gencimizin başvurusunu aldık. Bilişim sistemimiz harika; torpilden, liyakatsizlikten bahsedilemez. 8 milyon yatak kapasitemiz olsaydı, 7 milyondan fazla yatak boş kalacaktı. Yurtlarda talep karşılama oranımız yüzde 97. Bu kolay bir iş değil. Bu Türkiye'nin başarısı ve gururudur. İzmir, İstanbul ve Ankara'da yedek öğrencimiz kalmadı."

İzmir'de belediyeye ait hiçbir yurdun bulunmadığının altını çizen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İzmir kaç yıldır sizde? Mesela İstanbul'da rahmetli Kadir Topbaş'ın yaptığı yurtları boyayıp hizmete aldınız. Bize somut örneklerle öneri sunun, biz buna açığız. Bilgiyi, tecrübeyi de paylaşmaya açığız. Hakikaten 'yurtlarda ranza' dediniz ya, biz iktidara geldiğimizde ranza oranı yüzde 92'ydi, şimdi ise yüzde 9,5. Yurt süreci dinamik bir süreç, biz bu sürecin dinamizmine uygun olarak bir yönetim anlayışı ortaya koyuyoruz. Gerektiğinde kiralama, satın alma yapıyoruz. Önemli olan o ihtiyacı en hızlı, en pratik ve en ekonomik şekilde çözmek. Talep bazen beklediğimizin üstünde olur, o zaman bahsettiğim metotlar uygulanır. Dört dörtlük bir altyapımız var."

Kasapoğlu, yurtlardan fotoğraflar da göstererek, "Öğrencilerin beslenmesi için günde 50 milyon lira kaynak ayrılıyor. Bu işi iyi yapamayanlara anında yaptırım uygularız, denetimlerimiz var. İstanbul'da 20 bin kapasiteli inşaatımız da devam ediyor, aralık sonunda da o da bitecektir. O eski döneme ait yurtları kapatıp yaptığımız yere taşıyacağız. Çok modern yurtlarımız en güzeliyle İstanbul'da olacak." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, yurtlarda yapılan anket sonucu gençlerin memnuniyet oranının yüzde 93 olduğunu da dile getirdi.

Spor Toto tartışmalarına da cevap veren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki '4 milyar 500 milyon liralık reklam harcaması yapmışsınız.' Spor Toto'nun harcama şekli, reklam karşılığı ve bu reklam gazeteye, televizyona verilen reklam değil. Ardahan'dan Edirne'ye kadar 6 bin 800 tesis var, reklamların gittiği yer burası. 4,5 milyarlık reklam nereye gitti? Atletizmden cimnastiğe, yüzmeden voleybola, basketbola kadar 2021 yılında 68 federasyona 901 milyon liralık reklam giderimiz var. 143 milyon lira da amatör ve profesyonel spor kulüplerinin altyapısını güçlendirme ve destekleme amacıyla harcandı. Bu da yine sizin yanlış algıladığınız reklam konusu. Esasına geliyorum, 3 milyar 500 milyon lira kamu kurum kuruluşlarına tesis yapımı... Devlette gizlilik olmaz."

Yıl başında burs, kredi ücretlerini güncelleyeceklerini belirten Kasapoğlu, kredilerle ilgili enflasyon farkını kaldırarak bir devrimi ortaya koyduklarını, yasalaşma sürecinin Mecliste devam ettiğini aktardı.

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Kasapoğlu, Türkiye'nin genç dostu bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"ABD'de öğrenim ücreti kredisi var, biz de öğrenim kredisi diye bir şey yok. Harçları tarihe gömdük. Üniversitedeki gençlerin harçlardan haberleri bile yok. Bu da bir onurdur. 4 yıllık lisans eğitimi boyunca öğrenciler, ortalama olarak İngiltere'de 68 bin, Norveç'te 44 bin, Hollanda'da 34 bin dolar kredi kullanırken, Japonya, İsveç, ABD, Kanada, İsviçre ve Finlandiya'da 25 bin dolar kredi kullanıyorlar. İngiltere'de son 10 yılda lisans eğitim ücretleri 3 misline çıktı. Ücretsiz üniversite, enflasyon farkı olmadan faizsiz kredi ve 81 ilde yurt sembolik ücretlerde. Böyle bir tabloyu bir istikrar, vizyon, özveri anlayışı olmadan asla inşa edemezsiniz. 21 yıllık süreç bu altyapının inşa sürecidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bürokrasiyi, hantal mekanizmayı geride bırakan bir süreç. 'Türkiye Yüzyılı'nda çıtayı, standartları yükseltme gayesiyle yolumuza devam edeceğiz."

- Bağımlılıkla mücadele

Bağımlılıklarla mücadele sporun önemli bir rol oynadığına işaret eden Kasapoğlu, "Bağımlılık hepimizin mücadele ettiği bir konu. Bu konudaki hassasiyetler için teşekkür ederim. Yeni gelişen bağımlılık türleri de var. Spor, bağımlılıkla mücadelede en önemli enstrümanlardan biri. O yüzden tesisleşme diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sporu birkaç branştan ibaret görmediklerini vurgulayarak, "Zeytinburnu'nda Avrupa'nın en modern buz pistini açtık. 5 milyon kişiye pandemiye rağmen yüzme öğrettik. Bu ülkeden olimpiyatlarda, uluslararası arenada nice başarılı gençler yetiştireceğiz. Tüm bağımlılık türleriyle mücadelede, spor altyapısı olmazsa olmazımız. İstanbul'dan Ardahan'a kadar her yerde tesis var. Bu tesisleri, kötülüklerle mücadelede panzehir olarak elbette değerlendireceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, faal sporcular içinde kadınların oranının yüzde 43 olduğunu, bu oranı daha da artıracaklarını kaydetti.

- "Ankara Stadı bizim için prestij bir eserdir"

Ankara'da Ulus'taki eski 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapımına başlanan yeni statla ilgili de bilgi veren Kasapoğlu, "Ankara Stadı bizim için prestij bir eserdir. İçindeki spor olanaklarıyla yaşayan bir merkez olacak. Ankara Spor Salonu ve millet bahçesiyle birleştiğinde dünyanın örnek merkezlerinden biri olacak. 2023'te güzel bir netice alacağız." diye konuştu.

Hiçbir zaman seçim endeksli çalışmadıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "21 yıldan beri işimiz, derdimiz üretmek oldu. Hiçbir şekilde üretmekten, eser inşa etmekten geri durmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 'İnsan ölür, kalır eseri.' Bizim aslımız bu." dedi.

Kasapoğlu, genç işsizlikle mücadele ettiklerini ve bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla yaptıkları çalışmanın da meyvelerini vermeye başladığı belirtti.

Atletizm, jimnastik ve yüzme tesisleri yapmanın önemini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Çok yakın zamanda yüzmede Türkiye'nin olimpiyat şampiyonunu göreceksiniz. Jimnastikte ve atletizmde de göreceksiniz. Türkiye artık kabuğunu kırmıştır. Dünyaya artık lider bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarım koridoruyla ilgili misyonuna hanginiz hayran olmaz. İşte Türkiye bu; diplomaside, masada, sahada güçlü Türkiye var. Bu ülkenin gençleriyle, insanlarıyla 85 milyonuyla bir ve bütün olacağız. Üniversiteler bizim en önemli paydaşlarımızdan biri. Her gittiğim ilde üniversite ziyareti yapmaya çalışıyorum. Bağımlıkla mücadele anlamında üniversitelerimizi önemli paydaş olarak görüyorum. Bununla ilgili birlikte geliştirdiğimiz bağımlıkla mücadele enstrümanlarını sizlerle paylaşacağız. Bütçemiz 85 milyon başta olmak üzere, gençler ve sporcularımız için hayırlı olsun."

Görüşmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçesi kabul edildi.

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