40 günde 63 kadın avukat ziyaret etti

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında müşteki olarak yer alan bir kişi, Oktar'ın ilanlar aracılığıyla örgüte kadın avukat kazandırmaya çalıştığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi.

8'İNDE VEKALET VAR

Yaklaşık 40 gündür Marmara Cezaevi'nde bulunan Oktar hakkında davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne rapor gönderdiği aktarılan suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu raporda, Oktar'ın 83 farklı avukatla 527 görüşme gerçekleştirdiği, bu avukatların 63'ünün kadın, 20'sinin ise erkek olduğuna yer verildi. Dilekçede, bu 75 avukattan sadece 8'inde vekaleti bulunan Oktar'ın kadın avukatlarla toplamda 500 saat, erkek avukatlarla 20 saat görüştüğü anlatıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Oktar'ın kendisine görüşe gönderilen avukatı beğenmesinden sonra, beğenisini kazanan kadın avukatın örgüte kazandırılması için çalışmalar başlamaktadır" denildi.