Türkiye adım adım sağlık üssü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladı. Böylelikle her alanda bu vizyona yakışır yeni adımlar atılacak. Sağlık Bakanlığı da önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracak projelerini şekillendirmeye başladı. 'Örnek alan değil örnek olan' anlayışı ile hazırlıklarını sürdüren Bakanlık, yeni dönemde Türkiye'yi sağlık alanında bir hub (merkez) haline getirecek. Bunun için şehir hastanelerinin küresel çapta markalaştırılması başta olmak üzere birçok başlıkta hazırlıklar yapıldı. Planlama şöyle:

KÜRESEL MARKA HEDEFİ

Aşı ve biyoteknolojik ürünleri üretmek üzere hıfzıssıhha kurumu Türkiye Yüzyılı için yeniden yapılandırılıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU