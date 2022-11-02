Türkiye adım adım sağlık üssü olacak
Türkiye, sağlık alanında merkez olma yolunda ilerliyor. Bu kapsamda, birçok yeni proje geliştirildi. Yakında ilaç ve tıbbi cihaz ihracına başlanacak, yerli aşılar üretilecek.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 02 Kasım 2022 07:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladı. Böylelikle her alanda bu vizyona yakışır yeni adımlar atılacak. Sağlık Bakanlığı da önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracak projelerini şekillendirmeye başladı. 'Örnek alan değil örnek olan' anlayışı ile hazırlıklarını sürdüren Bakanlık, yeni dönemde Türkiye'yi sağlık alanında bir hub (merkez) haline getirecek. Bunun için şehir hastanelerinin küresel çapta markalaştırılması başta olmak üzere birçok başlıkta hazırlıklar yapıldı. Planlama şöyle:
KÜRESEL MARKA HEDEFİ
Aşı ve biyoteknolojik ürünleri üretmek üzere hıfzıssıhha kurumu Türkiye Yüzyılı için yeniden yapılandırılıyor.
YÜCEL KAYAOĞLUMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız