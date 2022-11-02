TÜİK-UNICEF çocuklara yönelik kaliteli veriler için toplandı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da dün başlayan ve her çocuk için kaliteli verilere dayalı karar verme sürecini desteklemeyi amaçlayan toplantı bugün de devam ediyor.

TransMonEE, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile uyumlu olarak, çocuk hakları ve refahıyla ilgili çok çeşitli alanlarda çocuklara dair verilerin kapsamını, kalitesini, ayrıştırılmasını, erişilebilirliğini ve kullanımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çocuklara verdiği önemi, çocuk istatistiklerine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri ve çeşitli iş birliği faaliyetlerini katılımcılara anlattı.

UNICEF Bölge Direktörü Afshan Khan da Türkiye'ye ve TÜİK'e bu toplantıya ev sahipliği yapmalarından dolayı minnettar olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınının sadece çocuklara yönelik hizmetleri büyük ölçüde etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda ulusal istatistik sistemlerine de farklı boyutlar kattığını aktardı.

- 22 ülkeden 120 uzman katıldı

TÜİK merkez binasında gerçekleştirilen ve iki gün sürecek toplantıya çeşitli ülke ulusal istatistik ofisleri, uluslararası kuruluşlar, UNICEF ve Birleşmiş Milletlerin (BM) diğer kurumlarının üst düzey yetkilileri, ilgili bakanlıklar, 22 ülkeden çocuk hakları koordinasyon kurumlarından oluşan 120'nin üzerinde kişi aktif olarak katılım sağlıyor.

Toplantıda çocuklara dair verilere erişimi ve bu verilerin kullanımını geliştirme amacıyla bir araya gelen Avrupa ve Orta Asya'nın dört bir yanından veri uzmanları ve karar alıcılar, çocuk haklarına ilişkin bölgesel izleme çerçevesini ve çocuklara ilişkin veri ortamındaki son gelişmeleri ele alıyor.

Çocuklara ilişkin verilerin iyileştirilmesinin ve kullanımının öneminin ardından gelecek dönem faaliyetleri ele alınarak toplantının tamamlanması öngörülüyor.