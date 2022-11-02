Dolar 18,62 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,62 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2022 17:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6170
|18,6180
|18,6220
|18,6230
|Avro
|18,3980
|18,3990
|18,4090
|18,4100
|Sterlin
|21,3020
|21,4080
|21,3280
|21,4360
|İsviçre Frangı
|18,5820
|18,6750
|18,6310
|18,7240
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5870
|18,6670
|18,5920
|18,6720
|Avro
|18,3580
|18,4380
|18,3690
|18,4490
|Sterlin
|21,2420
|21,4520
|21,2680
|21,4780